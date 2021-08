Temptation Island: Nicola Panico, ex di Sara Affi Fella, diventa padre!

Nicola Panico, noto al pubblico per aver partecipato a Temptation Island con Sara Affi Fella, diventerà presto padre.

“Guarda, guarda come fuma… Sembrava Brigitte Bardot”! E anche Nicola Panico diventa padre. L’ex fidanzato di Sara Affi Fella, colui che compromise il trono della bella partenopea, ha chiuso con intrighi televisivi e si è gettato a capofitto nella storia d’amore con Francesca Parenti che presto le renderà padre per la prima volta.

Temptation Island, Nicola Panico presto padre con Francesca Parenti

Ammettiamolo: tutti i veri fan di Temptation Island ricordano l’edizione di Nicola Panico e Sara Affi Fella. La coppia partenopea ci ha fatto sognare, le metafore di Panico pure, senza contare che questo intrigo amoroso – che avrebbe dovuto finire al falò di confronto finale – si è protratto per l’anno successivo con l’ingresso di Sara a Uomini e Donne. Nicola era nell’armadio mentre lei accoglieva Luigi Mastroianni in casa? Questo è un mistero che tale rimarrà, dal momento che a proposito di questa vicenda sono state fornite diverse versioni dei fatti.

Insomma, Nicola Panico è ben impresso nella mente degli spettatori di Canale5, così come il suo ingresso a capo chino al cospetto di Maria De Filippi, per spiegare perché avesse continuato a frequentare Sara nonostante la sapesse impegnata sul trono più ambito del piccolo schermo. Quei tempi sono ormai un lontano ricordo e i due, dopo aver rotto per sempre, hanno voltato definitivamente pagina. Sara è madre e si gode la bellissima storia d’amore con Francesco Fedato, mentre Nicola si è legato a Francesca Parenti. La coppia ha annunciato di essere in attesa del primo figlio, rendendo nota la gravidanza attraverso un dolcissimo post su Instagram. Cosa ne pensate?

