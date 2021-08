Pippa Middleton è diventata più ricca di Kate (e anche di William): il patrimonio da capogiro

A 10 anni dal matrimonio di William e Kate, l’immagine che ci viene in mente immediatamente è la silhouette perfetta di Pippa Middleton che aiuta la sorella maggiore con lo strascico. Anche se non si è del tutto emancipata dal ruolo di ‘sorella di’, Pippa oggi è uscita dall’ombra e si è presa una bella rivincita diventando addirittura più ricca dei Cambridge. Pippa Middleton ha infatti saputo sfruttare la sua visibilità per accrescere i suoi conti in banca. Basti pensare che attualmente la sexy sorella di Kate vive in un lussuoso appartamento a Londra da 22 milioni di dollari. Quando il suocero passerà a miglior vita, Pippa e il marito erediteranno 2 miliardi e mezzo di sterline. Cifra stellare rispetto al ‘povero’ futuro Re d’Inghilterra che erediterà 40 milioni.

