Gigi D’Alessio e Denise genitori, ecco le foto del pancino: che rotondità!

La coppia sorpresa su uno yatch: ecco i primi scatti del pancino dell’avvocatessa che renderà il cantante papà per la quinta volta

Gigi D’Alessio, 54 anni, e Denise Esposito, 28, di professione avvocatessa, sono in attesa del loro primo figlio. Ormai non ci sono più dubbi, visto che, anche Claudio, primogenito del cantante – che è già padre di quattro figli mentre per la giovane fidanzata si tratta della prima gravidanza -, ha di fatto confermato al magazine Di Più che il genitore aspetta un bebè (si mormora che sarà un maschietto e che sarà chiamato Francesco). Ora è il settimanale Gente a dare altri dettagli del legame tra il musicista e la nuova compagna. Non solo: la rivista ha pubblicato le prime fotografie ‘rubate’ in cui si nota il pancino della donna che, rende noto sempre il medesimo magazine, dovrebbe essere entrata nel settimo mese di gestazione. Dunque il parto sarebbe previsto per l’autunno.

La coppia, da quando è uscita la notizia della dolce attesa, è una tomba. Zero dichiarazioni, zero conferme. Ma anche zero smentite: preferisce vivere lontano dai riflettori che, nonostante tutto, riescono a braccarla come è capitato di recente. Così, eccoli, Gigi e Denise, in crociera, su uno yatch preso in affitto per solcare la Costiera Amalfitana. Li si vede sereni, complici e felici.

Un’amica di D’Alessio e della Esposito racconta che la love story è serissima e che il cantante partenopeo ha perso letteralmente la testa per l’avvocatessa: “Tra loro è amore vero, è una relazione molto solida. Gigi è finalmente sereno accanto a lei”. La storia è decollata circa un anno fa, in gran segreto. Poi i primi sussurri della cronaca rosa, con paparazzate e quant’altro. Ora la gravidanza di Denise.

A riprova che tutto stia andando per il verso giusto e stia filando liscio, c’è anche un altro curioso aneddoto, raccontato di recente dal settimanale Di Più: D’Alessio avrebbe sorpreso la fidanzata con un prezioso anello di brillanti.

Gigi D’Alessio, come accennato, è già padre di quattro figli: Claudio, 32 anni, Ilaria, 29, Luca, 17, Andrea 11. I primi tre sono i frutti d’amore del matrimonio che il cantante ha vissuto con l’ex moglie Carmela Barbato mentre l’ultimo è nato dal lungo legame, poi naufragato e chiacchieratissimo, intrattenuto con Anna Tatangelo. Inoltre Gigi è già nonno di Noemi e Sofia, le figlie di Claudio.

