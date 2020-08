Stefano De Martino e Daniele Scardina si incontrano a Ibiza e cercano di dimenticare Belen Rodriguez e Diletta Leotta

Stefano De Martino e Daniele Scardina a Ibiza per dimenticare Belen Rodriguez e Diletta Leotta. I conduttore di Made In Sud e il pugile sono stati avvistati insieme sull’isola spagnola per una serata all’insegna del divertimento, forse nel tentativo di mettere da parte le pene d’amore. Entrambi infatti stanno vivendo un periodo difficile dal punto di vista sentimentale.

Daniele Scardina, un anno dopo l’inizio della love story con Diletta Leotta, sarebbe stato lasciato dalla conduttrice sportiva. A raccontarlo, come riporta Gabriele Parpiglia, sarebbe stato lui stesso durante una serata al Billionaire in cui si sarebbe sfogato con il giornalista. “Io la amo e non l’ho tradita – sarebbero state le sue parole -. Diletta è il meglio che la vita mi abbia donato – ha confessato -. Non mi butto a terra. Sono un pugile. Ho preso un cazzotto, lei mi ha lasciato. Ma sono pronto a riprenderla perché il mio cuore e il suo sanno che cosa ci siamo dati”.

Non va meglio a Stefano De Martino che sta facendo i conti con il dolore per la fine del suo matrimonio. Dopo il travolgente ritorno di fiamma con Belen Rodriguez avvenuto un anno fa, la coppia si è separata di nuovo. Secondo le indiscrezioni diffuse dal settimanale Chi, il presentatore avrebbe provato a riconquistare la moglie dopo essersi allontanato da lei, ma la showgirl sarebbe decisa a non concedergli un’altra occasione.

“Se oggi mi trovo nella situazione in cui mi trovo è anche per il mio senso della giustizia – ha spiegato -, perché non voglio stare in una vita non reale dove le persone si raccontano in un modo e agiscono in maniera diversa. Questo vale in tutti i campi perché sono una persona in gamba, sensibile, e non ho più spazio né pazienza per chi non usa il cuore. Sono piena di difetti, ma mantengo la parola, non deludo mai nessuno e, se non posso mantenere una promessa, non la faccio. Anche in amore se faccio una promessa la porto avanti, ma non ho scritto “scema” in fronte”.

Alcuni testimoni affermano che Scardina e De Martino avrebbero trascorso insieme una piacevole serata. I due avrebbero chiacchierato molto, durante la cena, parlando del loro futuro lavorativo, ma anche dei problemi d’amore. Diletta Leotta attualmente si trova in Sardegna dove si sta godendo le vacanze con alcuni amici, fra balletti in bikini e tuffi dalla barca. Belen Rodriguez invece è da qualche settimana a Ibiza con la famiglia, gli amici e il piccolo Santiago, che si divide fra la mamma e il papà.





