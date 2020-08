Marcuzzi e Paolo: così sono rinati dopo la bufera mediatica che li ha colpiti

Nessuna nube, almeno oggi, sul matrimonio di Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi. La prima è stata chiacchieratissima nelle scorse settimane, quando si è vista sbattuta su tutte le riviste della cronaca rosa per una presunta tresca clandestina con Stefano De Martino (Dagospia ha lanciato lo scoop, i diretti interessati hanno smentito);



Il secondo ha subito il gossip di riflesso, visto che si è pure detto – anche in questo caso solo ipotesi e nessuna certezza o conferma – che il suo legame con la conduttrice romana ha scricchiolato non poco. Tra mille voci, rumors e indiscrezioni, una sola sicurezza: attualmente Alessia e Paolo sono più uniti che mai e, laddove fosse vero che ci furono delle divergenze, tutto è stato superato brillantemente. A riprova di ciò il magazine Oggi, con un articolo a firma Alberto Dandolo, racconta che la coppia è ora a Formentera e…

La Marcuzzi e Marconi stanno godendo delle spiagge e del sole delle Baleari. Nelle foto pubblicate dal settimanale diretto da Umberto Brindani li si vede uniti e affiatati a Formentera. Un rapporto che è quindi stato fortificato dalle delicate e fastidiose voci della cronaca rosa piuttosto che esserne scalfito e messo in ginocchio. Perché forse è proprio questo che fa la differenza tra un legame con basi importanti e uno che non le ha. Vale a dire che una relazione costruita su sentimenti e stima profondi non viene travolta e abbattuta dal primo soffio di vento. E infatti Alessia e Paolo forse si sono ‘piegati’, ma sicuramente non si sono spezzati e adesso possono sorridere più di prima, in barba a tutto e a tutti.

La tempesta mediatica che ha investito la coppia è stata rumorosissima e tambureggiante. Una vicenda assolutamente non semplice da gestire per chiunque. Alessia e Paolo l’hanno affrontata con estrema lucidità. Nessuna intervista pubblica, nessuna parola fuori posto. C’è da scommettere che prima o poi la Marcuzzi rilascerà delle dichiarazioni, ma saggiamente, nel momento più ‘caldo’ del vociferare, ha optato per il silenzio (eccezione fatta per un paio di post Instagram emblematici ma non espliciti). Anche perché sa bene che ogni frase pronunciata sulla vicenda De Martino sarebbe stata comunque oggetto di ulteriori attenzioni. Perfetto anche il marito che si è tenuto ben defilato, lasciando sgonfiare da sé il gossip.





Mirko Vitali, Gossipetv.com