Giornata internazionale dei mancini, tutte le star che usano la mano sinistra.

Da Nicole Kidman a Bruce Willis, da Paul McCartney a Fedez: sono tanti nel mondo dello spettacolo, i mancini famosi. Il 13 agosto si festeggia la loro Giornata internazionale. Eccone una carrellata

Il 13 agosto è il giorno della “riscossa” per i mancini: si celebra in questa data la giornata internazionale a loro dedicata, per celebrare una particolarità che è associata alla creatività e all’estro. E non è quindi un caso che sono molti nel mondo dello spettacolo a usare la mano sinistra. Tra i cantanti mancini più famosi c’è sicuramente Lady Gaga.



Anche Justin Bieber utilizza la mano sinistra, come si vede da questa foto in cui firma autografi. Tra i musicisti “old school” mancini c’è anche Paul McCartney. Noel Gallagher è un altro esponente illustre del mondo della musica che rientra nel nutrito gruppo dei mancini. Tra i cantanti anche Phil Collins utilizza la mano sinistra. Rita Ora è tra le star della musica più di successo negli ultimi tempi ed è mancina. Tra gli attori noti per usare la mano sinistra c’è senza dubbio Nicole Kidman. Anche il collega Hugh Jackman è mancino. Restando a Hollywood, utilizza la mano sinistra anche Keanu Reeves. Così come la star Bruce Willis. Anche la star di “Sex and the City” Sarah Jessica Parker fa parte della folta schiera dei mancini. La bellissima Julia Roberts è mancina. Mancina anche Scarlett Johansson. Utilizza la mano sinistra anche Jennifer Lawrence. Anche nello spettacolo italiano non mancano i mancini: l’attore Claudio Amendola, per esempio. Rimanendo in Italia, anche il rapper Fedez è mancino.





