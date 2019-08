Summer Jamboree, 400mila in 12 giorni

Numeri da record per l’America anni ’40-’50 a Senigallia

Numeri da record per il Summer Jamboree. In 12 giorni il Festival Internazionale di musica e cultura dell’America degli anni ’40 e ’50 ha riscosso un enorme successo confermando le 400 mila presenze, oltre 30 mila al giorno. Senigallia si è trasformata per metà agosto in una piccola capitale del Rock’n’Roll, del rockabilly, dello swing, del jazz e del doo wop. In tanti hanno ballato grazie ai 40 concerti – tra cui quello di Jimmy Gallagher e di Jimmy Clanton – e altrettanti dj set sparsi tra il foro annonario, i giardini della Rocca roveresca, piazza Garibaldi, la Rotonda a mare, il teatro La Fenice e i vari locali che hanno ospitato una parte di questa grande festa. Tantissimi i sold out registrati, a partire dal Burlesque Show. Migliaia anche le presenze in spiaggia per l’Hawaiian Party che ha visto suonare in esclusiva europea i Los Lobos, i padri de “La Bamba”. Ancora aperta fino al 29 settembre la mostra realizzata per il ventennale, “Rock and Roll is a State of the Soul”.

Ansa