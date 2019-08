Placido Domingo accusato di molestie sessuali

Il tenore spagnolo smentisce: solo relazioni consensuali

Il 78enne leggenda dell’opera Placido Domingo è stato accusato di molestie sessuali: l’Associated Press (Ap) riporta che diverse donne sostengono che il tenore ha cercato di costringerle ad avere rapporti sessuali con lui promettendo ingaggi e in alcuni casi maltrattandole se rifiutavano le sue avance. Circa 30 persone nel mondo dell’opera, inoltre, hanno affermato di aver assistito a comportamenti sessuali inappropriati da parte del famoso tenore. Le presunte vittime hanno fornito la loro versione direttamente all’Ap. Placido Domingo non ha risposto alle domande dell’agenzia, ma ha rilasciato una dichiarazione con cui nega ogni addebito: “Le accuse di individui senza nome risalenti a trent’anni fa sono profondamente preoccupanti e, come presentate, inaccurate. Tuttavia, è doloroso sapere che potrei aver turbato qualcuno o averlo fatto sentire a disagio, non importa quanto tempo fa e nonostante le mie migliori intenzioni. Ho creduto che tutte le mie interazioni e relazioni fossero sempre state consensuali”.

repubblica.it