La scaletta del concerto dei Black Eyed Peas a Torino

Questa sera, giovedì 13 luglio, l’iconico gruppo musicale dei Black Eyed Peas, vincitore di sei Grammy Awards, si esibirà al Sonic Park Stupinigi di Nichelino (Torino). Il trio musicale composto da Will.i.am, apl.de.ap e Taboo (in tre in seguito all’uscita della storica cantante Fergie), dopo essersi esibito sul palco della 73esima edizione del Festival di Sanremo, è infatti pronto a tornare in Italia per quattro imperdibili date estive: dopo Torino, il gruppo proseguirà il tour a Ferrara, Lecce e infine ad Olbia.

I Black Eyed Peas non hanno bisogno di grandi introduzioni: con Let’s Get It Started, I Gotta Feeling e Where is The Love, il gruppo ha inciso brani destinati a rimanere impressi nella storia della musica contemporanea. Dopo un periodo di pausa, il trio musicale è tornato sulla scena dell’hip hop nel 2018 con l’album Masters of the Sun Vol. 1, nonché il primo disco uscito dopo l’abbandono della storica Fergie. Nel 2020 il gruppo ha poi pubblicato Translation (certificato Platino in Italia), un album contenente collaborazioni con svariati esponenti della scena pop latina che ha riportato il trio al successo internazionale grazie a singoli come Ritmo e Mamacita. Inarrestabili, nel 2022 i Black Eyed Peas hanno prima collaborato con Shakira e David Guetta per Don’t You Worry e poi con Anitta ed El Alfa per Simply The Best. Dopo essersi esibiti come ospiti durante la 73esima edizione del Festival di Sanremo, i Black Eyed Peas sono ora pronti a tornare in Italia per quattro imperdibili concerti. Dopo la prima tappa a Torino, seguiranno infatti altre date: il 14 luglio i Black Eyed Peas saranno a Ferrara per il Summer Vibez, il 13 agosto a Lecce per l’Oversound Music Festival e infine il 14 agosto ad Olbia per il Red Valley Festival.

Il Sonic Park Stupinigi è ospitato dalla Palazzina di Caccia di Stupinigi, una residenza eretta per i Savoia fra il 1729 e il 1733: situata proprio nella località di Stupinigi, nella periferia sud-occidentale di Torino, nel 1997 è stata proclamata patrimonio dell’umanità dall’UNESCO. Nel 2018, la residenza sabauda ha aperto le porte alla musica, divenendo la location esclusiva proprio dello Stupinigi Sonic Park, un festival nato per ospitare eventi musicali d’eccellenza e rafforzare la presenza in Italia di location di rilievo in cui proporre artisti internazionali. Dopo i grandi ospiti del 4 luglio 2023, ovvero i Simply Red, questa sera è il momento dei Black Eyed Peas.

LA SCALETTA DEL CONCERTO

Di seguito, la probabile scaletta del concerto dei Black Eyed Peas di questa sera, giovedì 13 luglio a Nichelino. Il concerto inizierà alle 21.00.

Let’s Get It Started

Boom Boom Pow

Ritmo (Bad Boys for Life)

MAMACITA

Pump It

Love Tonight (Shouse cover) (Taboo Solo)

Scream & Shout (will.i.am song)

Don’t Stop the Party

The Time (Dirty Bit)

Where Is the Love?

GIRL LIKE ME

I Gotta Feeling

Meet Me Halfway

Bebot / We Are Family / Good Times / My Humps / Rock That Body / I Gotta Feeling

