‘Indagini ad alta quota’ Saverio Indrio sarà la nuova voce

Torna ‘Indagini ad alta quota’, il programma che analizza incidenti, mancati incidenti, dirottamenti e attentati aerei realmente accaduti grazie ricostruzioni sceneggiate e immagini generate al computer, basandosi su rapporti ufficiali e testimonianze oculari.

In ogni episodio esperti di aviazione, piloti, testimoni e investigatori intervengono sulle cause dell’incidente analizzato e sulle modalità di investigazione così che ripercorrendo la sequenza di eventi, ciascuna puntata si propone di ricostruire la dinamica degli eventi e di illustrare le raccomandazioni e le prescrizioni introdotte a seguito degli incidenti stessi, per evitare il ripetersene.

La 22esima stagione, che dal 14 luglio torna su Focus, avrà come voce narrante Saverio Indrio.

Indrio, classe 1963, è un attore, doppiatore e direttore del doppiaggio italiano, che vanta una lunga carriera nel mondo della radio e della televisione.

Ha iniziato la carriera come musicista, esibendosi come chitarrista classico ma poco dopo si avvicinò al teatro, frequentando La bottega del teatro diretta da Guglielmo Ferraiola e organizzata dal Teatro Abeliano di Bari. Come interprete teatrale ha recitato in lavori di Frank Wedekind, Luigi Pirandello, Dario Fo, Gianni Rodari, Oscar Wilde, Anton Čechov. Lunghissima la carriera nel doppiaggio: fra gli attori doppiati, Dwayne Johnson e Kevin McNally, ma anche diversi personaggi dei cartoni animati: è la voce italiana del personaggio di Avery Bullock a partire dalla settima stagione di American Dad!, dopo la morte di Sergio Tedesco. Ha anche doppiato James Sullivan in Monsters University, in sostituzione di Adalberto Maria Merli. Ne I Simpson è la voce del Sindaco Quimby, dalla quinta alla settima stagione e a partire dalla ventiquattresima, in sostituzione di Fabrizio Temperini.