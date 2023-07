Harry Potter, venduta a 12mila euro la prima edizione de “La pietra filosofale”

Una prima edizione di “Harry Potter e la pietra filosofale” del 1997 è stata venduta all’asta per 10.500 sterline (circa 11.700 euro) in Gran Bretagna. Si tratta del primo romanzo della serie scritta da J.K. Rowling, pubblicata dalla casa editrice Bloomberg. Il libro, in ottime condizioni e con la firma dell’autrice, era stato acquistato per sole 25 sterline (circa 29 euro) da un collezionista privato nel 1998.

La prima edizione Il volume è uno dei soli 500 esemplari della prima tiratura in copertina rigida. Di questi, oltre la metà erano destinati alle biblioteche inglesi. Questi libri introvabili sono considerati i più rari e preziosi della serie: possono raggiungere cifre astronomiche sul mercato. Nel 2019, un altro esemplare simile fu venduto per 46.000 sterline (circa 54.000 euro) da una casa d’aste di Londra. Nel 2020, un altro libro fu battuto per 84.000 sterline (circa 98.000 euro) a Dallas.

Una vendita travagliata Il volume in questione fu riposto in una scatola durante un trasloco. La sorella del collezionista, un inglese residente nello Staffordshire (scomparso a inizio anno) temeva che fosse andato perduto. Ad aggiudicarselo durante un’asta è stato un acquirente di Los Angeles. Non è stata diffusa l’identità del compratore dalla casa d’asta, che ha sede a Lichfield.

La storia della copia da record Il collezionista aveva acquistato la copia dalla Wolverhampton Library un anno dopo la pubblicazione. La famiglia era consapevole del valore del libro, ma si pensava fosse andato perduto quattro anni fa, durante un trasloco di tutti i volumi del collezionista. “Sapevamo che possedeva quel libro, ma se gli chiedevi di localizzarlo non ne era in grado” ha dichiarato alla Bbc la sorella. Ma il prezioso volume è stato rinvenuto solo dopo che un team della casa d’aste Winterton ha fatto una ricognizione dei suoi averi.

-I requisiti di una prima edizione Per essere una prima edizione, il libro deve avere le seguenti caratteristiche:

-La copertina deve essere rigida e laminata, con il disegno di Thomas Taylor che raffigura Harry davanti al treno per Hogwarts.

-La casa editrice deve essere indicata come Bloomsbury in fondo alla pagina del titolo.

-La data di copyright deve essere il 1997.

-La linea di stampa nella pagina dei diritti d’autore deve recitare “10 9 8 7 6 5 4 3 2 1”, da dieci a uno, esattamente. Il numero più basso indica la stampa (per esempio, se c’è scritto “20 19 18 17”, si tratta di una meno pregiata diciassettesima stampa).

-Nella pagina 53, nella lista dei materiali scolastici che Harry riceve da Hogwarts, l’oggetto “1 bacchetta” deve apparire due volte, una all’inizio e una alla fine. Questo errore fu corretto nella seconda stampa del libro (anche se riapparve in alcune stampe successive).

Harry Potter, un fenomeno senza tempo Perché i libri di Harry Potter sono così apprezzati dai collezionisti? La risposta è semplice: si tratta di una delle serie letterarie più popolari, acclamate e influenti della storia. Scritta da J.K. Rowling tra il 1997 e il 2007, la saga narra le avventure di Harry Potter, un ragazzo orfano che scopre di essere un mago e che deve affrontare il malvagio Lord Voldemort. I libri, ambientati in un mondo fantastico dove la magia si mescola alla realtà, hanno conquistato milioni di lettori di tutte le età, diventando un fenomeno culturale senza precedenti. La saga ha venduto oltre 500 milioni di copie in tutto il mondo, ed è stata tradotta in più di 80 lingue.

Dalla carta al grande schermo I libri di Harry Potter hanno anche dato vita a una fortunata serie cinematografica, composta da otto film prodotti dalla Warner Bros tra il 2001 e il 2011, con protagonisti Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint nei ruoli di Harry, Hermione e Ron. I film hanno incassato oltre 7 miliardi di dollari al botteghino, diventando una delle saghe più redditizie della storia del cinema.

Oltre il cinema Il successo di Harry Potter non si è fermato a libri e film. La saga ha generato anche una serie di prodotti derivati, tra cui videogiochi, giocattoli, abbigliamento, oggettistica, parchi a tema e mostre. Nel 2016, J.K. Rowling ha scritto anche una pièce teatrale intitolata Harry Potter e la maledizione dell’erede, ambientata 19 anni dopo la fine della storia originale e incentrata sul figlio di Harry, Albus Severus.

Tra collezionismo e passione I libri di Harry Potter sono dei veri e propri tesori per i collezionisti e per i fan della saga. Se avete in casa una prima edizione di uno di questi volumi, potreste essere in possesso di una rarità che vale migliaia di euro. Ma anche se non avete la fortuna di avere un libro così prezioso, potete comunque godervi la magia delle storie di J.K. Rowling, che continuano a incantare generazioni di lettori in tutto il mondo.