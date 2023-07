Gérard Depardieu, nuove accuse di stupro

“Gérard Depardieu mi ha bloccata contro il muro e ha tentato di violentarmi”. A lanciare l’accusa contro l’attore francese è un’assistente di scena, che ha raccontato al giornale France Inter il tentato stupro subito alcuni anni fa sul set di un telefilm. Già in passato tredici donne avevano denunciato Depardieu. Per la stampa francese l’attore è “intoccabile”, perché le vittime hanno paura a esporsi.



La donna non lo ha denunciato La nuova accusatrice, che sul giornale si è fatta chiamare con il nome di fantasia Lea per timore di “rappresaglie professionali”, non avrebbe ancora sporto una denuncia formale contro Gérard Depardieu. Per ora si sarebbe limitata a raccontare tutto al giornale che l’ha intervistata, spiegando che all’epoca dei fatti lei aveva 27 anni e si occupava della gestione degli attori. La donna ha raccontato che aveva già lavorato in passato con la star del cinema francese e che già aveva ricevuto avances da parte sua.

“All’inizio si trattava di commenti sul mio fisico davanti a tutto il team tecnico”, ha raccontato Lea, spiegando che le richieste di rapporti sessuali sono diventate “sempre più insistenti”. Depardieu le avrebbe anche offerto denaro in cambio di sesso, inoltre l’avrebbe toccata ovunque. “Le sue mani vagavano sulle natiche e nell’inguine”, ha spiegato.