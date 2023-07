Con Myrta Merlino inizia l’epoca Post-Barbara D’Urso

L’era post-Barbara D’Urso di Pomeriggio 5 ha in serbo non poche novità, a cominciare da chi subentrerà. Si tratta della giornalista di La7 Myrta Merlino, come annunciato durante il palinsesto Mediaset. Pier Silvio Berlusconi scommette su quella che lui chiama la qualità del giornalismo di massa.

Myrta Merlino nella sua prima intervista afferma: «Mi sono sentita molto corteggiata e molto rassicurata sull’impostazione informativa che sarà la protagonista di una nuova fase storica per Mediaset. Essere parte di questo grande cambiamento mi è sembrata un’avventura estremamente affascinante e ringrazio Pier Silvio Berlusconi della fiducia che mi sta dimostrando».

La conduttrice è partenopea, madre di tre figli (Pietro, Giulio e Caterina), compagna dell’ex dirigente della Juventus Marco Tardelli. E’ una scrittrice, critica, attivista femminista che, come ama dire lei, ha interessi e passioni trasversali. Vedremo se a settembre gli spettatori saranno persuasi dal nuovo stile e dai diversi contenuti dello spettacolo con il suo arrivo.

«I vertici Mediaset – spiega la Merlino – hanno intercettato il vento di una nuova epoca, c’è stato un tempo in cui la tv generalista era innanzitutto svago, sogno, fuga, mentre oggi in un mondo così difficile da capire, con un senso di incertezza e fragilità crescere, l’informazione deve essere semplice e chiara, per tutti, ma deve dare strumenti per orientarsi. Una bussola. Credo che la casalinga di Voghera non esista più. Sono donne e madri come me e hanno le mie stesse curiosità e le mie stesse paure. Mi avvicino con umiltà e empatia a un grande pubblico che è sempre più sfaccettato e non vedo l’ora di iniziare a chiacchierare con loro. La linea di Pier Silvio Berlusconi che non vuole mischiare cronaca e gossip? Questa è la linea editoriale che mi ha convinto a cambiare piani e vita. Credo che ragione e sentimento possono stare nello stesso programma»