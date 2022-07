Marracash vince la Targa Tenco 2022, “Noi, loro, gli altri” è il miglior album dell’anno

Gli altri premiati sono Ditonellapiaga, Simona Molinari, Elisa Toffoli e Davide Petrella, A67 e Ferdinando Arnò

“Noi, loro, gli altri” di Marracash è il miglio album in assoluto e conquista la Targa Tenco 2022. Un risultato epocale quello raggiunto dal rapper con il suo ultimo lavoro. Un giorno speciale, che mette un tassello importante nella sua carriera, una rivoluzione musicale che il King del Rap stava già portando avanti da anni. Le Targhe Tenco vengono assegnate da uuna giuria di giornalisti e critici musicali nell’ambito della Rassegna della canzone d’autore (Premio Tenco) di Sanremo organizzata dal Club Tenco.

“Camouflage” di Ditonellapiaga, “Petali” di Simona Molinari, “O forse sei tu” scritta da Elisa Toffoli e Davide Petrella, “Jastemma” degli ‘A67 e il progetto “The Gathering” prodotto da Ferdinando Arnò sono le altre opere vincitrici delle Targhe Tenco 2022, il riconoscimento assegnato dal 1984 ai migliori dischi italiani di canzone d’autore usciti nel corso dell’anno.

Marracash si è aggiudicato la Targa Tenco per il Miglior Album in assoluto con 53 voti. Per la sezione Opera Prima la vittoria è andata a Ditonellapiaga con l’album Camouflage con 51 preferenze. “O forse sei tu” scritta da Elisa e Davide Petrella e cantata da Elisa ha ottenuto il maggior numero di voti (53) aggiudicandosi la Targa per la Miglior Canzone, che va agli autori dei brani e non agli interpreti.

“Petali” di Simona Molinari è risultato l’album più apprezzato per la categoria Interpreti di canzoni (53 voti). Per la targa Miglior album in dialetto, l’opera più apprezzata è stata quella degli “A67” (con 54 voti), Jastemma. Per la Targa Tenco Album collettivo a progetto (va al produttore) ha ottenuto maggiori consensi The Gathering prodotto da Ferdinando Arnò con 54 voti.

Le Targhe verranno consegnate nell’edizione 2022 della Rassegna della Canzone d’autore (Premio Tenco), in programma al Teatro Ariston di Sanremo il 20, 21 e 22 ottobre.