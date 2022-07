Film stasera in TV da non perdere mercoledì 13 luglio 2022

La guida ai film che andranno in onda stasera, mercoledì 13 luglio, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

FILM DRAMMATICO DA VEDERE STASERA IN TV

The Experiment, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Adrien Brody e Forest Withaker in una sconvolgente storia. Ventisei uomini accettano di partecipare a uno studio psicologico all’interno di un carcere.

Famiglia all’improvviso – Istruzioni non incluse, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Omar Sy in un’emozionante pellicola record di incassi. La vita di un uomo viene sconvolta dall’arrivo di una figlia.

Dear John, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Channing Tatum e Amanda Seyfried in una storia d’amore sullo sfondo dell’11 settembre.

Nato campione, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Dennis Quaid in un film sulle arti marziali. Una leggenda vuole riscattarsi dopo una cruenta sconfitta subita anni dopo.

Aline – La voce dell’amore, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Biopic ispirato alla vita di Celine Dion, diretto e interpretato da Valerie Lemercier.

FILM COMMEDIA DA VEDERE STASERA IN TV

Una pallottola spuntata, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Leslie Nielsen in una delle commedie demenziali americane più belle di sempre, nella quale interpreta un goffo detective.

FILM DI AZIONE DA VEDERE STASERA IN TV

Il Fuggitivo, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Harrison Ford e Tommy Lee Jones in un action. Un medico ingiustamente condannato per l’omicidio della moglie riesce a fuggire e deve dimostrare la sua innocenza.

FILM FANTASY DA VEDERE STASERA IN TV

Spider-Man 2, ore 21:15 su Sky Cinema 4K

Secondo film sull’Uomo Ragno diretto Sam Raimi. Stavolta il tessiragnatele dovrà affrontare il Dottor Octopus.

FILM DI AVVENTURA DA VEDERE STASERA IN TV

Spider-Man: Homecoming, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Il primo film di Spiderman targato Marvel Studios, con recasting del personaggio e inserimento nel Marvel Cinematic Universe.

Lo Squalo 3, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Terzo capitolo della saga, con Dennis Quaid e Lea Thompson.

FILM THRILLER DA VEDERE STASERA IN TV

Cena con delitto – Knives Out, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Daniel Craig guida un nutrito cast in un divertente thriller. Un detective si immerge nei sotterfugi di un’intera famiglia per scoprire chi ha ucciso uno scrittore.

FILM BIOGRAFICO DA VEDERE STASERA IN TV

Joy, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Jennifer Lawrence e Bradley Cooper nella vera storia di Joy Mangano, casalinga diventata milionaria.

I PROGRAMMI IN CHIARO

Superquark, ore 21:25 su Rai 1

Torna il noto programma di divulgazione scientifica condotto da Piero Angela.

L’intruso, ore 21:20 su Rai 2

Thriller psicologico con Dennis Quaid. Due giovani vogliono acquistare una casa ma avranno a che fare con gli strani atteggiamenti del proprietario.

Chi l’ha visto?, ore 21:20 su Rai 3

Federica Sciarelli conduce il programma che si occupa di ritrovare persone scomparse e di analizzare alcune sparizioni.

Controcorrente, ore 21:20 su Rete 4

Rotocalco televisivo in cui si discute di politica e temi sociali, con Veronica Gentili alla conduzione.

La strada del silenzio, ore 21:20 su Canale 5

Serie thriller greca incentrata sulla scomparsa di alcuni bambini.

Chicago Fire, ore 21:20 su Italia 1

Nota serie tv ambienta a Chicago che racconta avventure, inquietudini e amori di un gruppo di pompieri.

Atlantide – Storie di uomini e mondi, ore 21:15 su La7

Andrea Purgatori conduce un programma di approfondimento su temi storici, di attualità e sociali.

Chi vuole sposare mia mamma?, ore 21:30 su TV8

Format reality condotto da Caterina Balivo sulle mamme single in cerca di un nuovo amore.

Il cacciatore di teglie, ore 21:25 su Nove

Francesco Panella alla ricerca di cibo casalingo italiano a New York.