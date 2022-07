Eminem annuncia il secondo album di greatest hits Curtain Call 2

Venerdì 5 agosto i fan di Eminem potranno acquistare il suo secondo greatest hits della carriera, intitolato Curtain Call 2. Il disco presenterà una versione standard e una limited edition

Buone notizie per i fan di Eminem, uno dei rapper più famosi al mondo. L’artista, infatti, ha annunciato che il prossimo venerdì 5 agosto uscirà il secondo greatest hits intitolato Curtain Call 2. Il disco sarà firmato dalla Shady Records/Aftermath Entertainment/Interscope Records. La notizia è stata ufficializzata poco dopo l’uscita del nuovo singolo From the D 2 the LBC, testo scritto insieme al collega e amico Snoop Dogg. Il video è stato presentato in esclusiva lo scorso 23 giugno durante l’Ape Fest.

I DETTAGLI DI CURTAIN CALL 2

L’album è una collection dei brani del cantante che esce 17 anni dopo Curtain Call: The Hits del 2005. Il disco include un po’ tutta la musica di Eminem, da Relapse a progetti secondari, alcuni brani tratti dalle colonne sonore e, infine, un mix dei suoi più grandi successi. Curtain Call 2 presenterà il classico formato standard, ma anche uno “limited edition box set”, con tanto di vinile autografato. Inoltre, Eminem includerà una canzone del tutto inedita, i cui dettagli saranno svelati nelle prossime settimane.

LA CARRIERA DI EMINEM

Eminem, pseudonimo di Marshall Bruce Mathers III è stato scoperto dal produttore discografico Dr. Dre nel 1997 e, due anni dopo, inizia a farsi conoscere con il singolo My name is. Da quel momento, saranno ben 11 gli album pubblicati, l’ultimo dei quali Music to Be Murdered By del 2020. Nel 2002 si è lanciato nel mondo del cinema interpretando Jimmy “B-Rabbit” Smith Jr. in 8 Mile, una storia che ripercorre praticamente quella che è stata la sua vita sia privata che artistica. Un film che gli permette addirittura di vincere un Premio Oscar nella sezione Miglior canzone, cioè Lose Yourself, colonna sonora della pellicola. Oltre al ruolo di cantante, Eminem si è distinto nel tempo anche come produttore. Ad esempio, ha partecipato ad alcune tracce dell’album Curtis di 50 Cent, il terzo del cantante di New York. Ha doppiato sé stesso in versione animata in una puntata dell’irriverente cartoon de I Griffin.