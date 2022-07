Dopo l’annuncio della separazione da Totti, Ilary fugge in Tanzania con i tre figli

Sui social i video e le foto della sua vacanza africana, dove trascorrerà qualche giorno in un resort di lusso

Ameno di 24 ore dall’annuncio della separazione da Francesco Totti, Ilary Blasi “fugge” in Tanzania in un resort di lusso, portando i figli con sé. Con l’obiettivo di allontanarsi dal clamore del gossip, dai commenti e dalle reazioni su un notizia che ha letteralmente scatenato il web, la showgirl e presentatrice, per vent’anni accanto all’ex capitano della Roma, cerca un po’ di pace e relax lontano dai riflettori.

Dal suo profilo Instagram, Ilary mostra il viaggio fatto con i figli Cristian, Chanel e Isabel in volo verso l’Africa. La conduttrice dell’Isola dei Famosi posta alcuni video senza voler nascondere la destinazione esotica che ha scelto per allontanarsi dal chiacchiericcio che la circonda da ieri, da quando ha deciso di sancire ufficialmente la fine della sua storia d’amore con Francesco Totti.

Ritratta di spalle con i suoi “ragazzi”, a sottolineare che non si tratta di una fuga d’amore ma “da mamma”, Ilary si mostra in felpa verde e tuta grigia, calzino e ciabatte Gucci, borsa nera firmata Chanel. Con lei ci sarebbe anche la sorella Silvia. I cinque, dopo il volo con l’aereo di linea, si sono imbarcati su un velivolo più piccolo per raggiungere il resort di lusso dove trascorreranno qualche giorno, ancora non si sa fino a quando.

Ampi divani eleganti, un tipico arredamento in stile “animalier”, statue in legno, cuscini, tende e altri oggetti tipici che danno l’idea di essere in Africa: dalle sue storie Instagram Ilary non fa mistero del luogo in cui ha scelto di rifugiarsi. Una “videocronaca social” di ciò che per lei è ormai il “dopo Totti”.