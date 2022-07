Creepers, arriva l’adattamento horror del romanzo del creatore di Rambo David Morrel

Il prossimo 25 luglio inizieranno le riprese di Creepers, adattamento cinematografico del romanzo horror di David Morrell, famoso per essere il creatore di Rambo

David Morrell, scrittore e ideatore di Rambo, vedrà presto sul grande schermo un nuovo adattamento di un suo romanzo. Stiamo parlando di Creepers, che diventerà un film horror dopo l’accordo stipulato tra Lionsgate e Suretone Pictures, che finanzieranno la pellicola.

I DETTAGLI DI CREEPERS

La produzione del film inizierà il prossimo lunedì 25 luglio, con Mary Vernieu e Raylin Sabo che si occuperanno di scegliere il cast. Le riprese si svolgeranno prettamente in Bulgaria, con la trama che ruota attorno a un gruppo di giovani ragazzi che indagano su un vecchio hotel abbandonato, dove alcuni sostengono possa celarsi un essere soprannaturale e un leggendario tesoro. A dirigere la pellicola ci sarà Marc Klasfeld, al debutto in un film. Il regista, infatti, è noto soprattutto per aver diretto diversi video musicali di artisti del calibro di Machine Gun Kelly, Red Hot Chili Peppers, Lady Gaga, Jay Z, Justin Bieber, Eminem, Beyoncé, Katy Perry, Britney Spears, Shakira e Mariah Carey. Addirittura, il video See You Again di Wiz Khalifa e Charlie Puth, realizzato sotto la sua regia, si è piazzato al 5° posto come video più visto su Youtube con la bellezza di 5,5 miliardi di visualizzazioni. Dopo aver chiuso l’accordo per Creepers, Marc Klasfeld ha dichiarato: “Ho aspettato molti anni per trovare il progetto cinematografico giusto a cui dedicarmi veramente. Non vedo l’ora che il mondo veda cosa abbiamo in serbo”.

LIONSGATE E SURETONE PICTURES, UN BINOMIO VINCENTE

Creepers sarà solamente l’ultimo progetto che vedrà coinvolte Lionsgate e Suretone Pictures, che già in passato hanno collaborato per altre pellicole. Ad esempio, citiamo The Kid del 2019 con Ethan Hawke e Dane DeHaan, ma anche i film Rapturepalooza e Warrior. Inoltre, Lionsgate e Suretone Pictures stanno attualmente sviluppando anche la commedia Revenge Wedding. In merito a Creepers, è intervenuto anche Schur, partner fondatore della Mimran Pictures, anch’essa coinvolta nel progetto: “Sono lieto di collaborare a questo film con Lionsgate. Dopo decenni, siamo arrivati alla conclusione di una sceneggiatura importante adatta per un libro senza tempo, guidati da un regista molto carico”. Non è ancora stata resa nota la data di uscita di Creepers, ma calcolando che le riprese inizieranno il prossimo 25 luglio è molto probabile che vedremo il lungometraggio nel 2023.