Bradley Cooper starebbe uscendo con Huma Abedin grazie ad Anna Wintour

Secondo alcune indiscrezioni pubblicate su Page Six, l’attore si starebbe frequentando da alcuni mesi con la collaboratrice politica di Hillary Clinton, Huma Abedin

Lo avevamo lasciato prima tra un flirt chiacchierato con Dianna Agron, poi con un riavvicinamento paventato con la super modella ed ex Irina Shayk. In realtà, sembra proprio che il cuore di Bradley Cooper sia occupato da una nuova e inaspettata fiamma. Secondo quanto riportato da Page Six, l’attore si starebbe frequentando da alcuni mesi con Huma Abedin, collaboratrice politica stretta di Hillary Clinton, vicepresidente della sua campagna 2016 per la corsa alla presidenza degli Stati Uniti ed ex moglie di Anthony Weiner, politico coinvolto in alcuni scandali.

BRADLEY COOPER E HUMA ABEDIN, INSIEME GRAZIE AD ANNA WINTOUR

Bradley Cooper, 47 anni, e Huma Abedin, 46 anni, si frequenterebbero da alcuni mesi e secondo una fonte del famoso giornale di gossip, si sarebbero conosciuti grazie alla direttrice di Vogue, Anna Wintour, molto legata ad entrambi. Secondo un conoscente della coppia, sarebbe stata lei a fare da Cupido, in quanto migliore amica di Bradley e grande estimatrice di Huma.

Tante però sono le indiscrezioni che trapelano dalle pagine di Page Six e dichiarazioni di conoscenti della coppia. L’attore avrebbe chiuso la frequentazione con Dianna Agron, cantante e attrice e avrebbe iniziato quindi a uscire con Huma in modo più assiduo. Non è chiaro quanto Cooper e la star di Glee siano usciti insieme, quel che è certo è che la giovane attrice ha dovuto lasciare spazio ad una nuova donna nel cuore di Bradley.

Dal canto suo, secondo alcune indiscrezioni, la Abedin avrebbe confidato ad alcuni amici di frequentarsi con un uomo, senza svelare però la sua identità. D’altronde, la coppia sembra avere molto in comune: entrambi interessati alla politica e all’attivismo, le basi per una relazione solida ci sono tutti.

BRADLEY COOPER E HUMA ABEDIN, INSIEME AL MET GALA

Questi non sarebbero gli unici indizi: secondo quanto riferito a Page Six, i due sarebbero arrivati insieme al Met Gala il 2 maggio, per poi separarsi durante la passerella sul tappeto rosso per non attirare troppa attenzione sulla nuova relazione. A testimonianza, ci sarebbero immagini che ritraggono Abedin in abito giallo canarino e Cooper poco dietro di lei, a distanza. Al momento nessuno degli interessati ha rilasciato commenti, smentite o conferme.

L’attore e la collaboratrice politica sembrano condividere più di quel che appare. Cooper ha un matrimonio finito alle spalle, dopo il divorzio dall’attrice Jennifer Esposito nel 2007 e numerose relazioni più o meno chiacchierate, da Renée Zellweger, Zoe Saldana a Suki Waterhouse. Uno dei legami più importanti però è quello che lo ha visto legato alla supermodella Irina Shayk, con cui ha chiuso la relazione nel 2019 e dalla quale ha avuto una figlia, Lea De Seine Shayk Cooper.

HUMA ABEDIN E IL DIVORZIO DA WEINER

Se la vita sentimentale di Cooper è stata movimentata, non è da meno quella di Huma Abedin, ex moglie di Anthony Weiner, politico coinvolto in alcuni scandali sessuali e dal quale ha avuto un figlio, Jordan, di 10 anni. In una recente intervista, la stessa Huma Abedin aveva dichiarato che Anna Wintour era stata una delle amiche che le ha offerto maggior supporto durante lo scandalo di sexting che ha coinvolto l’ormai ex marito. Ex deputato democratico, Weiner è stato condannato nel 2017 a 21 mesi di carcere per sexting con una minore ed è su questa esperienza, che Abedin ha scritto il libro Both/And: A Life in Many Worlds dichiarando al sito The Cut di aver subito un vero e proprio trauma e di aver vissuto nella vergogna per molto tempo. Per Huma Abedin sembra però essere arrivato il momento di voltare pagina definitivamente.