Beauty, “l’art de la toilette” alla francese celebra i suoi 160 anni

Un’esperienza sensoriale per lo spirito e il corpo, ispirata da un rituale nato a Parigi agli esordi della Belle Époque

Quanto tempo al giorno dedicate a prendervi cura di voi e del vostro corpo? Rimette al centro un gesto antico, quello di profumarsi, “l’art della toilette alla francese”, che agisce sulle emozioni e il benessere. ,E che celebra, proprio quest’anno, i 160 anni di un suo prodotto “cult“: l’Eau de Cologne.

UN’ESPERIENZA SENSORIALE PER CORPO E SPIRITO– Un’acqua profumata da frizionare sul corpo ,per purificare e rendere più bella la pelle. È il 1693 quando, in Italia, Giovanni Paolo Feminis crea l’Aqua Mirabilis, di cui deposita il brevetto a Colonia nel 1727. Da allora, è perciò diventata l’Eau de Cologne. Bisogna poi aspettare il 1862, quando Armand Roger e Charles Gallet ne ereditano la formula originale, decretandone il successo. Si raccontava persino che infondesse euforia. Da questo gesto tonificante, sinonimo di freschezza, si celebra “l’art de la toilette” alla francese, nata nel cuore di Parigi, agli esordi della Belle Époque.