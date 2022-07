Amy Winehouse, annunciata la regista del film biopic Back To Black

Stando a quanto riportato in esclusiva da Deadline, Sam Taylor-Johnson firmerà la pellicola intitolata Back to Black

Aggiornamenti sulla pellicola che avrà il compito di raccontare la vita e la musica di una delle artiste più iconiche e amate di sempre. Le ricerche per il ruolo di Amy Winehouse prenderanno il via nelle prossime settimane.

AMY WINEHOUSE, I DETTAGLI DELLA PELLICOLA

Poco fa Deadline ha annunciato che Sam Taylor-Johnson dirigerà la pellicola, intitolata Back to Black.

Stando a quanto riportato dal magazine, il film offrirà uno sguardo sulla storia della cantante divenuta una delle artiste più celebri di sempre, tra i tanti e prestigiosi riconoscimenti ottenuti anche la vittoria ai Grammy Awards nella categoria Record of the Year grazie al singolo Rehab.

La sceneggiatura sarà firmata da Matt Greenhalgh e i casting per la ricerca della protagonista partiranno nelle prossime settimane. Nessuna indiscrezione sulla data di inizio delle riprese e sulla distribuzione, non resta quindi che attendere per poter conoscere tutti i dettagli.

Tra i lavori più celebri di Sam Taylor-Johnson spicca sicuramente Cinquanta sfumature di grigio con Dakota Johnson e Jamie Dornan in grado di incassare oltre mezzo miliardo di dollari al botteghino internazionale.