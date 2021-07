Temptation Island, Claudia in lacrime scioglie i suoi dubbi e decide di sposare Stefano

Dopo Valentina e Tommaso, un’ altra coppia lascia Temptation Island in anticipo. Si tratta di Stefano e Claudia, che avevano programmato le nozze per il prossimo 7 agosto.

La ragazza però aveva parecchi dubbi e voleva approfittare dei 21 giorni nel resort per chiarire i suoi pensieri. Durante le prime puntate il fidanzato ha sofferto ascoltando le parole piene di dubbi di Claudia sulle nozze. Lacrime e tantissima rabbia per Stefano, ripreso più volte mentre si sfogava prendendo a pugni gli arredamenti del villaggio in Sardegna. Durante la terza puntata ancora bocconi amari per lui, mentre Claudia per la prima volta ha visto un video del fidanzato piangere per lei e ammettere qualche mancanza nel rapporto. Immagini che sconvolgono la ragazza, pronta a sciogliere tutti i dubbi nel falò di confronto anticipato. Sui tronchi dell’Is Morus Relais, davanti a Filippo Bisciglia i due ragazzi sono emozionati.

“Sto una m****a. Ho visto che ti sei lasciata andare, che hai parlato male di me, che non hai raccontato dei tuoi errori ma ti sei soffermata solo sui miei”, esordisce il ragazzo, prima di sentire le spiegazioni della fidanzata. “Alcune cose le ho dette per avere una tua reazione”, ammette lei, sottolineando di voler far funzionare di nuovo le cose. “Mi impegnerò a migliorare, ma vorrei ritrovare la complicità che c’era prima”. Parlano più gli occhi che le parole e sin da subito si respira aria di lieto fine. Stefano le promette che sarà più sensibile e i due rinnovano l’intenzione di sposarsi. Filippo li invita a baciarsi, un abbraccio pieno di passione.

