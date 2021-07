Morandi con Jovanotti e Valentino Rossi, ecco il video “L’allegria”

Nel pieno del trionfo azzurro a Wembley esce L’Allegria, il nuovo videoclip di Gianni Morandi con la partecipazione straordinaria di Lorenzo Jovanotti e Valentino Rossi. La canzone, già suonata in tutte le piazze per i festeggiamenti notturni per la nostra nazionale e candidata a diventare l’inno della ripartenza è nata così in fretta che è riuscita a correre più veloce di qualsiasi pianificazione. E senza nessun calcolo è arrivato proprio oggi il video, in un grande momento di gioia collettiva.

I riferimenti del video sono subito chiari, semplici ed evidenti. Nel video c’è tanto rock’n’roll e poi West Side story, Kusturica, ma anche Paris Texas, Nashville, certi western tedeschi degli anni 70, Bud Spencer e Terence Hill: un immaginario pop talmente esteso che è ormai impossibile risalire al suo vero Dna. E c’è Gianni Morandi, elegantissimo nel suo abito rosa e con la mano fasciata per l’incidente con il fuoco che ha avuto esattamente 4 mesi fa, l’11 marzo.

“Lorenzo è un generatore di energia inesauribile. Questo incontro è importante per me, per la mia vita e la canzone è stata un grande regalo che a me ha portato tanta Allegria!”, sottolinea Morandi. “E sono molto contento – aggiunge – di vedere che l’ha portata a tantissimi, anche stanotte! I video sui social sono meravigliosi! E vederla oggi con le immagini della vittoria degli Azzurri davvero mi emoziona”.

Il video nasce da un’idea di Jovanotti e il concept ha preso corpo grazie alla disponibilità di un grande amico di Lorenzo che però è anche il più grande pilota di moto di tutti i tempi, il nove volte campione del mondo Valentino Rossi.

“Questi ragazzi – spiega Lorenzo Jovanotti – sono colonne portanti del castello del mio entusiasmo. Valentino Rossi e Gianni Morandi, a volte mi capita nella vita quando sono a un bivio importante di pensare ‘cosa farebbe Vale? che direzione prenderebbe Morandi?’. Ecco, sono presenze importanti per me e lo sarebbero anche se non li conoscessi di persona, pensate un po’ che meraviglia poter dire di essere loro amico. Quando ho chiamato Vale per chiedergli di poter girare il video al VR 46 Motor Ranch mi ha detto: dimmi il giorno così mi faccio trovare. Gianni e Valentino non si erano mai incontrati di persona ma sono figli della stessa Italia, quella bella, quella che anche nei passaggi più impegnativi conosce la forza di un sorriso, quella che non molla mai”.

Appena Valentino ha aperto le porte per girare il video nel suo ‘VR46 Motor Ranch’ di Tavullia è partita la festa per organizzare tutto. “È arrivata – sottolinea Jovanotti – una giornata bellissima passata a raccontare un’atmosfera, che è quella della canzone L’allegria che è soprattutto il suono di una speranza, di una volontà e di un forte desiderio di rimetterci tutti in pista ripartendo dalle passioni. Quelle vistose e spettacolari del video come le moto, lo sport, il ballo, le belle compagnie, ma anche le passioni invisibili, personali, e ugualmente profonde”.

La regia del video è stata affidata a Michele Maikid Lugaresi, storico collaboratore di Lorenzo, regista del film Oh, vita! Making an album, ma anche curatore di tutte le immagini del Jova Beach Party, buon frequentatore del Ranch e stretto collaboratore del gruppo Ducati.

Nel video, Gianni Morandi canta su un palchetto da festa country, alle sue spalle un vero sound system giamaicano al quale sta appoggiato un misterioso Jovanotti vestito da Tex Willer ‘urbano’ che forse è un guardiaspalle con dei graffi sul viso, forse l’improbabile colonnello Parker (manager di Elvis) di un Morandi al suo ennesimo debutto.

Morandi interpreta Morandi e come nella realtà è al centro della storia di un Paese che oggi ricomincia a respirare ed è il perno di una ruota colorata di passioni, le moto (la velocità, la tecnologia, il pericolo, la competizione, la libertà di andare) e la danza, quella che è salute e sorriso anche solo a guardarla.

I danzatori sono le coppie di ballerini del Summer Jamboree (Senigallia), i motociclisti sono proprio quelli della Vr46 Riders Academy: Pecco Bagnaia, Marco Bezzecchi, Stefano Manzi.

E con loro ci sono anche Marco Belli ed Elisa Galvagno, la pilota toscana diciottenne che sta per partire per il mondiale di motocross.

Al termine della giornata, racconta la nota di presentazione del video, come spesso accade al Ranch dopo gli allenamenti, ci si ritrova tutti insieme intorno ad una grande tavolata. E quando c’è L’Allegria le compagnie si allargano e ci sono anche DJ Ralph, Albi Tebaldi con sua figlia Veronica e Francesca Sofia Novello.

Nel finale del video era previsto che Lorenzo entrasse in scena con due angurie tra le braccia. Il giorno prima delle riprese un volo dalla bici gli ha incrinato tre costole (i segni sul viso sono autentici) e così niente sollevamento pesi. Il caso e l’amicizia hanno trovato un sostituto portatore di angurie, che però è un gigante: Valentino Rossi in persona, che gentilmente si è prestato come ‘cocomeraio’ per un giorno.

Il video de L’Allegria è prodotto da Senape Production per Sony Music al Vr46 Motor Ranch di Tavullia. La regia è di Michele Maikid Lugaresi. Lo styling di Morandi e Jovanotti è di Nick Cerioni.

Repubblica.it