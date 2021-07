Le Coliche, Fabrizio Colica ha sposato Giacomo Visconti

Lo youtuber, che il tema dell’omosessualità ha affrontato (anche) nell’autobiografia «Come il mal di pancia», è convolato a nozze con il compagno. «Dio è grande, non riesco a non credere nonostante la comunità ci reputi contro natura», ha scritto online

L’annuncio è stato dato via Instagram. «Oggi abbiamo chiamato una manciata di amici e parenti stretti e ci siamo sposati», ha scritto online Fabrizio Colica, metà del duo omonimo, pubblicando due foto del matrimonio con Giacomo Visconti. Lo youtuber ha spiegato come il sogno delle nozze sia nato con il primo lockdown, quando «siamo arrivati alla conclusione di voler passare una vita insieme e ci siamo fatti una promessa: che una volta trovata una casa a Roma e una volta che tu avessi passato il ruolo, ci saremmo sposati».

Giacomo Visconti, però, non ha ottenuto subito quel che voleva. Tuttavia, «Il desiderio di sposarci era talmente alto che abbiamo messo da parte le promesse e abbiamo creduto per certo che il ruolo sarebbe arrivato al momento giusto». Cosa, questa, poi successa.

Fabrizio Colica, che la propria omosessualità ha raccontato – in parte – nell’autobiografia pubblicata insieme al fratello, Come il mal di pancia, ha spiegato come un giorno prima delle nozze siano uscite le graduatorie. «Da questo ne traggo due conclusioni: la prima è che sei un secchione di merda. Di quelli insopportabili che a scuola ti diceva che non sapeva nulla e invece ne sapeva più del professore. La seconda è che Dio è proprio grande. E certe cose le pianifica nostro malgrado», ha scritto, parlando di fede e orientamento sessuale. «È per questo che non riesco proprio a non credere in Dio, nonostante la comunità che frequentiamo ci reputi contro natura, nonostante ci siamo dovuti sposare in comune perché non ci è permesso farlo in un’elegante chiesa con affreschi del ‘700 profumati di incenso, nonostante i preti e le suore che conosciamo ci abbiano fatto delle benedizioni sottobanco neanche fossero superalcolici ai tempi del proibizionismo. Nonostante tutto questo, io non riesco a non credere in Dio», ha dichiarato Fabrizio Colica, facendo un’ultima promessa al marito. «Metteremo sempre Dio davanti a noi. Da oggi, ha inizio una grande avventura!».

rollingstone.it