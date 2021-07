Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di morto, il trailer del sequel con Paola Cortellesi e Antonio Albanese!

Arriva il primo trailer di Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di Morto con Paola Cortellesi e Antonio Albanese. Il sequel si avvicina! Dopo le anteprime del 14 e 15 agosto, il film sarà nei cinema dal 26 agosto prossimo.

Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di Morto si mostra finalmente col primo trailer lungo: il sequel del grande successo con Antonio Albanese e Paola Cortellesi sarà nelle nostre sale dal 26 agosto (con un’anteprima prevista il 14 e 15). Ancora diretti da Riccardo Milani, Antonio e Paola riportano in scena Giovanni e Monica: la loro storia, come d’altronde avevano previsto al termine del primo Come un gatto in tangenziale, è durata assai poco, però le loro strade sono destinate a incrociarsi di nuovo. Con Monica finita in galera, Giovanni sarà costretto a intervenire per aiutarla, naturalmente provando a non compromettere la sua reputazione con tali imbarazzanti frequentazioni: come se non bastasse, Monica sembra alquanto rapito da un prete piuttosto aitante (Luca Argentero).

Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di Morto, scritto da Furio Andreotti, Giulia Calenda, Paola Cortellesi e Riccardo Milani, è coprodotto da Wildside e Vision Distribution, in collaborazione con Sky e Prime Video.

