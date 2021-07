Bella Hadid, la collana-scultura diventa reggiseno: è lei la più audace sul red carpet di Cannes 2021

È in corso la 74esima edizione del Festival di Cannes, evento cinematografico tornato “in presenza” dopo la pausa dello scorso anno, e fino al prossimo 17 luglio vedrà moltissimi registi più o meno noti presentare i loro film in anteprima. Ieri è stato il turno di Nanni Moretti con il suo Tre piani e, come da tradizione, la première è stata accompagnata da una parata di star che hanno sfilato sul red carpet sfidandosi a colpi di stile tra paillettes, tacchi a spillo e maxi scollature. A osare in fatto di sensualità e originalità è stata Bella Hadid, presentatasi alla Croisette con un abito davvero sopra le righe che difficilmente sarebbe potuto passare inosservato. Il motivo? Al posto del reggiseno aveva una maxi collana scultura effetto vedo-non vedo.

Il look total black di Bella Hadid a Cannes



Non è la prima volta che Bella Hadid calca il red carpet del Festival di Cannes 2021, già durante la serata inaugurale aveva incantato tutti con uno splendido abito vintage in black&white. Di recente, però, è tornata a dimostrare di essere la regina delle provocazioni e, così come qualche anno fa, quando spopolò con il suo maxi dress rosso scollatissimo, ha osato in fatto di sensualità. Si è presentata alla prima di Nanni Moretti in nero con un vestito Haute Couture della collezione Autunno/Inverno 2021-22 di Schiaparelli, un modello aderente e sinuoso con la silhouette a clessidra, la gonna lunga e una scollatura maxi decorata con una appariscente collana scultura.

Bella Hadid, le collane-reggiseno diventeranno un trend?



L’abito sfoggiato da Bella Hadid lascia il seno completamente nudo ma a coprirlo c’è un appariscente gioiello gold con il girocollo a catena e un maxi pendente che ricorda un albero rovesciato o un apparato respiratorio. La collana è stata trasformata in un audace reggiseno effetto vedo-non vedo, un dettaglio prezioso che ha aggiunto un tocco originale e iper femminile all’outfit total black. A creare il look è stato il direttore creativo della Maison Schiaparelli, Daniel Roseberry, che ha trovato nella Hadid la musa ideale per poter far sfilare l’abito scultura Haute Couture su un red carpet internazionale. Ci sarà qualche star che riuscirà a fare di meglio in fatto di sensualità a Cannes?

