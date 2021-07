Barack e Michelle, amore e black-out per Netflix

Film e serie tv nel nuovo progetto degli Obama a Hollywood

Amore al tempo del black-out. Sei coppie di ragazzi afro-americani nel buio pesto improvviso di una torrida estate newyorchese: questo è il soggetto dell’ultima collaborazione tra Barack Obama, la moglie Michelle e Netflix.

Un film e “un evento tv” saranno adattati da sei racconti scritti da altrettanti autori di libri per giovani adulti. Il progetto, nota il colosso dello streaming, è attualmente in fase di sviluppo sia nella versione lungometraggio che per la tv e questo – spiega l'”Hollywood Reporter” – significa che alcuni dei sei racconti potrebbero confluire nel film e altri nello show o gli show televisivi. Gli Obama hanno firmato l’accordo di produzione con Netflix nel maggio 2018, l’anno dopo aver lasciato la Casa Bianca.



“Black-out”, questo il titolo del progetto, si svolgerà a New York durante, per l’appunto, un black-out estivo come quello che spense le mille luci della Grande Mela nell’agosto 2003 e prima ancora nel 1977. La prospettiva è quella di 12 teenager e a scrivere le loro avventure nella metropoli al buio sono Dhonielle Clayton (“Tiny Pretty Things” e la serie “The Belles”), Tiffany Jackson (“Allegedly”), Nic Stone (“Dear Martin”), Angie Thomas (“The Hate U Give”), Ashley Woodfolk (“The Beauty that Remains”) e Nicola Yoon (“Everything, Everything”).

Per Barack e Michelle “Blackout” e’ l’ultimo progetto per Netflix dopo “American Factory”, che ha vinto l’Oscar per il miglior documentario nel 2020, “Becoming”, “Crip Camp”, “Ada Twist” e “We the People”.

