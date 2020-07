Maddalena Corvaglia, comincia la sua lunga estate calda… ma di fidanzato non c’è traccia

L’ex Velina non lascia spazio all’immaginazione. Mostrando lato A e lato B da urlo… E del fidanzato non c’è già più traccia

Maddalena Corvaglia ha lanciato la sua sfida: ha cominciato così la lunga estate super calda. E super sexy. Perché l’ex Velina non lascia spazio all’immaginazione. Mostrandosi in tutto il suo splendore.

ESPLOSIVA E SENZA VELI – Già, perché Maddalena Corvaglia sa benissimo come attirare l’attenzione.



Posa in bikini (e a volte anche senza…), mostrando lato A e lato B da fare invidia… Anche quando si dedica, mamma premurosa, alla figlia Jamie Carlyn, avuta dall’ex marito, il chitarrista di Vasco Rossi Stef Burns.

IN CERCA D’AMORE – Maddalena Corvaglia incanta con i suoi bikini esplosivi, le sue pose sensuali, i luoghi da sogno che frequenta. Ma del fidanzato “Big Jim” Alessandro Viani non c’è più traccia. Come dire: Maddalena Corvaglia è di nuovo in cerca d’amore…





