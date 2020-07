Biagio Antonacci canta Battiato: ecco la sua Centro di gravità permanente

Biagio Antonacci, Centro di gravità permanente: la cover del classico di Franco Battiato per il progetto I Love My Radio.

Nuova settimana e nuova prestigiosa cover per il progetto I Love My Radio, che celebra i 45 anni dell’industria radiofonica italiana. Dal 13 luglio è disponibile in rotazione sulle principali radio la cover di Centro di gravità permanente di Franco Battiato firmata da Biagio Antonacci.



Questa nuova versione del classico del maestro siciliano è stato prodotto e arrangiato dallo stesso cantautore di Rozzano con Placido Salamone. Con Centro di gravità permanente sono sette le cover per I Love My Radio che hanno già raggiunto le nostre radio. Le altre sei sono fino a questo momento Sei nell’anima dei Negramaro, Mare mare di Elisa, Quando di Marco Mengoni, La donna cannone di Gianna Nannini, Una donna per amico di Eros Ramazzotti e Non sono una signora di Giorgia.

L’annuncio dell’arrivo del nuovo singolo era stato dato dallo stesso Biagio sui social: “Passo ore e giorni a cercare questo ‘centro di gravità permanente’… alla fine l’ho cantato… forse così mi ci avvicino di più. Da lunedì solo in radio per I Love My Radio la mia versione di Centro di gravità permanente di Franco Battiato“.

All’appello per concludere il progetto delle dieci cover firmate da grandi artisti della nsotra musica mancano ancora i brani nelle versioni di J-Ax, Jovanotti e Tiziano Ferro con Massimo Ranieri. Ricordiamo che dal 18 maggio al 31 luglio è possibile votare sul sito ilovemyradio.it la canzone della nostra vita tra i 45 brani proposti dalle emittenti radiofoniche, uno per ogni anno dal 1975 al 2019. Brani che hanno accompagnato le nostre vite legandoci a ricordi indelebili: da pezzi straordinari di Baglioni e Tozzi alla più recente Soldi di Mahmood.



