Beatrice Valli e la ‘prova costume’ post parto. Il plauso dei social: “Finalmente una donna vera”

L’influencer è diventata mamma per la terza volta a maggio di Azzurra, nata dall’amore per Marco Fantini“

Uno scatto al mare a due mesi dal parto. E’ quello pubblicato su Instagram da Beatrice Valli, diventata mamma a maggio di Azzurra e fiera di mostrarsi in bikini dopo la gravidanza, su Instagram. Oltre duecentomila i like arrivati in calce al post, centinaia i commenti: “Finalmente una donna vera con un corpo vero”, scrive una follower, in riferimento a tutte quelle donne di spettacolo che, invece, danno fondo a strategie di remise en forme per riacquistare in tempi lampo la propria forma fisica.

Nella foto Beatrice tiene tra le braccia la sua piccolina e sorride. Il corpo è fasciato da un bikini ramato. Location è Forte dei Marmi, in Toscana, dove la famigliola sta trascorrendo le vacanze estive. A scattare è probabilmente Marco Fantini, promesso sposo della influencer, che lascia un tenero commento: “Cucciola”, scrive.

Finalmente un po’ di spensieratezza per la bella Beatrice, che si è trovata a dover affrontare due disavventure post parto: oltre ad un problema di salute per Azzurra, nata con una complicazione alla lingua, anche una mastite, ovvero l’infiammazione post parto della mammella, che ha messo a dura prova il suo primo mese da neomamma.



Beatrice è diventata mamma per la terza volta lo scorso 13 maggio: la piccola Azzurra è arrivata ad allargare una famiglia già numerosa. Per lei si tratta del terzo figlio, mentre per Marco della seconda volta da papà: insieme, infatti, hanno avuto Bianca, nata due anni fa, ma in casa con loro c’è anche il piccolo Alessandro, 7, avuto da Beatrice da da una precedente relazione con Nicolas Bovi, calciatore.

