Shannen Doherty, Jennie Garth, Tori Spelling e Gabrielle Carteris indietro nel tempo. Le attrici esattamente come negli Anni 90: le ragazze di ‘Beverly Hills 90210’ sono tornate al Peach Pit

Shannen Doherty e le altre ragazze di ‘Beverly Hills 90210’ sono tornate al Peach Pit. E dopo quasi 30 anni Brenda, Kelly, Andrea e Donna sono praticamente uguali

Le ragazze di “Beverly Hills 90210” sono tornate. Shannen Doherty, 48 anni, sul social pubblica uno scatto dal set del reboot della celebre serie tv: Brenda, Kelly, Donna e Andrea sono sedute come ai vecchi tempi al tavolo del Pitch Pit. Shannen, Gabrielle Carteris, 58, Jennie Garth, 47, e Tori Spelling, 46, sono truccate, vestite e pettinate come i celebri personaggi che negli Anni 90 le hanno rese famose.

“Un momento? E’ una foto-ricordo o uno scatto attuale? Immagino che dovrete sintonizzarvi su Fox il 7 agosto per scoprirlo”, scrive Shannen Doherty. In realtà i follower hanno capito perfettamente che si tratta di una nuova immagine delle ragazze di “Beverly Hills 90210” anche se, in effetti, non sembrano cambiate molto rispetto al passato. La stessa foto la condivide sul suo profilo Instagram anche Tori Spelling che invece nella didascalia scrive: “La gang è tornata… abbiamo fatto una passeggiata sulla strada dei ricordi al Peach Pit”.

Tori Spelling nei giorni scorsi ha anche mandato in visibilio i follower postando un nuovo trailer del reboot di “Beverly Hills 90210” in cui bacia sulle labbra Brian Austin Green. A quanto pare c’è ancora feeling tra Donna e David. Insomma, le sorprese saranno davvero tante e i fan della serie non stanno nella pelle. L’appuntamento negli States è per il 7 agosto.

Francesca Romana Domenici, Vanity Fair