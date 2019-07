Francesco Sarcina: “Quando mia moglie mi ha confessato di avermi tradito con Scamarcio, mi ha devastato”

“Quando mia moglie mi ha confessato di avermi tradito con Scamarcio, mi ha devastato. Riccardo è stato il mio testimone di nozze, un amico, un fratello. Mi sono sentito pugnalato ovunque”. A parlare, in una confessione pubblica sulle pagine del Corriere della Sera, è il frontman delle Vibrazioni Francesco Sarcina. Che racconta – in seguito all’esplosione del gossip -, la fine del matrimonio con la influencer Clizia Incorvaia dopo il tradimento con l’attore Riccardo Scamarcio che, dice, “per me era come un fratello”.

Pochi giorni fa, la moglie ha annunciato su Instagram la fine dell’amore. Poi il settimanale Oggi ha scritto che è stata lei a lasciarlo, per via dell’attore. “Qualcosa che speravo rimanesse privato. Odio chi parla dei cavoli propri, però la notizia è uscita – spiega Sarcina – e ha destabilizzato tanti che mi vogliono bene, perciò mi sento di dover chiarire, ora e poi mai più. L’episodio con Riccardo risale a mesi fa, è isolato ed è stata lei a confessarmelo. Fine. Clizia resta la donna che mi ha dato una figlia meravigliosa e che ho profondamente amato, la donna che ho deciso di sposare con una cerimonia all’americana da pazzi, perché il mio era un amore pazzesco”.

