Pamela Perricciolo mondana alla presentazione del libro della Lucarelli: dopo lo scandalo lei ed Eliana Michelazzo sono vip. Le ex agenti si prendono i riflettori agli eventi a cui vengono invitate

Dopo lo scandalo sono diventate due vip Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo, sempre più mondane. Il Prati-Gate che ha fatto indignare i telespettatori ha regalato popolarità alle ex agenti di Pamela.

Pamela Perricciolo è mondanissima. Alla presentazione del nuovo libro di Selvaggia Lucarelli, “Falso in Bilancia”, alla storica Biblioteca Sormani in Corso di Porta Vittoria a Milano l’ex agente di Pamela Prati arriva e si prende i riflettori. Posa anche con Selvaggia e condivide lo scatto sul suo profilo entusiasta. Dopo lo scandalo del Prati-Gate è ormai una vip, come pure Eliana Michelazzo. Nonostante l’indignazione per quel che le due hanno ammesso di aver fatto, con la complicità della showgirl 60enne, così dicono loro, tutti le vogliono e le invitano a quanto pare.

Pamela Perricciolo si regala la prima uscita pubblica da vip. Eliana Michelazzo, ora a Ibiza in vacanza, invece sono mesi che si divide tra tv, adesso in stand-by con l’estate, ed eventi mondani, come Miss Sorriso Lazio. Dopo lo scandalo nessuna caduta nel dimenticatoio, tutt’altro.

“Selvaggia Lucarelli è una grande giornalista e una penna pungente. Sono una sua lettrice di vecchia data e non ho esitato nemmeno un momento quando mi chiese di concederle una lunga intervista per Il Fatto Quotidiano sul Prati Gate”, dice Pamela Perricciolo a Dagospia. Poi sul caso Mark Caltagirone svela: “Parlerò da oggi in poi di questa vicenda solo nelle sedi opportune e non certo più nei salotti televisivi. Non è uscita ancora tutta la verità su questo caso e, mi creda, c’è ancora molto da sapere e da scoprire. E’ uscita fuori solo una parte della storia. Non posso dirle nulla ora…ma le assicuro che ci sono molte altre persone coinvolte… e sono nomi pesanti. Ora mi sto concentrando solo sul mio lavoro e ho nuovi e impegnativi progetti professionali!”.

Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo dopo lo scandalo sono due vip. Gli inviti arrivano e loro dicono di sì. Il clamore suscitato dalla vicenda che le ha coinvolte e travolte ha regalato loro popolarità. E ora arrivano, abbastanza inspiegabilmente, i frutti, appetitosi e per nulla amari per le due.

Annamaria Capozzi, Gossip.it