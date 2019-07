Cos’è Hbo Max, il nuovo servizio di streaming che sfida Netflix

Il colosso americano lancerà nel 2020 il suo servizio streaming con tante produzioni di Hbo e di altri marchi del gruppo, scippando anche a Netflix titoli importanti come Friends.

In un panorama mediatico in cui la concorrenza fra le piattaforme di streaming si fa sempre più agguerrita, da tempo si parlava del servizio che avrebbe lanciato il colosso americano WarnerMedia. In queste ore ne è stato ufficializzato il nome e sono stati rivelati anche i primi dettagli: la nuova piattaforma si chiamerà Hbo Max e andrà dunque a giocare sulla popolarità del brand Hbo soprattutto in campo seriale, e il suo lancio dovrebbe avvenire almeno negli Stati Uniti nella primavera 2020. Al debutto è stato annunciato che il suo catalogo dovrebbe contenere circa 10mila ore di contenuto.

E fra i titoli di punta della nuova piattaforma ci sarà proprio Friends, una delle produzioni televisive Warner Bros più di successo degli ultimi decenni, che proprio all’inizio del 2020 lascerà Netflix, alla quale garantiva visualizzazioni record. Stesso destino per Willy il principe di Bel Air, appena sbarcato da noi su Netflix ma che confluirà nel nuovo servizio. Nel catalogo arriveranno poi anche tutte le serie The Cw, fra cui le inedite Batwoman e Katy Keen, spin-off di Riverdale (quest’ultimo e altri titoli come Flash e Arrow rimarranno su Netflix ancora per qualche anno per via di accordi già in essere).

Hbo Max potrà poi contare sulle produzioni Hbo (fra cui i progetti in arrivo come The Nevers di Joss Whedon, The Outsider tratto da Stephen King, The Gilded Age di Julian Fellowes e il nuovo Perry Mason) ma anche su quelle di altri marchi del gruppo come i film di Warner Bros e New Line, gli approfondimenti di Cnn, i cartoni di Cartoon Network, gli anime di CrunchyRoll, i film classici di Tmc e così via. Inoltre arriveranno delle produzioni originali esclusive: fra quelle già annunciate ci sono Dune: The Sisterhood, spin-off della classica saga di fantascienza, la serie comico-romantica Love Life con Anna Kendrik e la serie animata tratta dai Gremlins.

Inoltre Hbo Max sta strappando nuovi accordi di collaborazione di prestigio: con Greg Berlanti, già fautore dell’Arrowverse e di un successo come Love, Simon, si faranno almeno quattro nuovi film dedicati a un pubblico young adult; Reese Witherspoon, che con la sua casa di produzione sta già collaborando anche con AppleTv+, produrrà almeno due film per la piattaforma, mentre Nicole Kidman farà da produttrice della serie Crime Farm, su due esperti forensi il cui rapporto d’amore è minato dalle depravazioni su cui sono costretti a indagare. Non ci sono ancora informazioni su una distribuzione internazionale del servizio.

Paolo Armelli, Wired