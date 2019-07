Antonella Clerici sarebbe arrabbiatissima dopo essere stata fatta fuori dalla Rai: per lei non c’è nessun programma nella nuova stagione tv

La conduttrice ha sottolineato che non si è trattato di una scelta condivisa con l’azienda. Né ‘Portobello’, né ‘Sanremo Young’, che pure era andato bene, sono stati confermati.

Antonella Clerici sarebbe davvero nera dopo l’esclusione dalla nuova stagione televisiva della Rai. La conduttrice è infatti rimasta a bocca asciutta in occasione della presentazione dei nuovi palinsesti della tv di Stato. Dopo aver lasciato ‘La Prova del Cuoco’, la bionda 56enne negli ultimi mesi era stata al timone di ‘Portobello’ e di ‘Sanremo Young’. Quest’ultimo aveva ottenuto anche un discreto apprezzamento del pubblico, eppure non è stato confermato dai vertici dell’azienda.

Dopo tanti anni di lavoro per ‘mamma Rai’ Antonella si ritrova così in un angolo. Per lei non ci sarà nessun programma. Anche se dai piani alti fanno sapere di stare pensando a qualche progetto da affidarle, per ora la realtà è questa. E sui social la Clerici si è sfogata, rispondendo anche ad alcuni dei follower che le hanno espresso la loro solidarietà.

Un utente le ha scritto su Twitter: “Vorrei essere nella testa di Antonellina in questo momento”. Lei ha replicato: “Meglio di no”. Ad un follower di Instagram che le chiedeva invece se la scelta di non presentare alcuna trasmissione fosse stata condivisa con la Rai, la Clerici ha risposto in maniera secca: “Noooooo”. Insomma il ‘mood’ non è proprio dei migliori. Ed è facile intuire il perché.

Gossip.it