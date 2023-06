Maurizio Marinella: “La passione di Berlusconi erano le cravatte”

Lo stile nell’abbigliamento ha giocato un ruolo importante nella carriera di Silvio Berlusconi morto il 12 giugno a 86 anni. Allo speciale di “Mattino Cinque News” Maurizio Marinella, titolare dell’omonimo atelier di Napoli ha ricordato la passione per le cravatte indossate dal leader di FI. “Quando era presidente del Consiglio portava con sè cofanetti su misura ogni volta che andava in visita a un capo di Stato. Nel cofanetto però non poteva mai mancare la sua cravatta preferita: la punta a spillo blu e bianca che è diventata un’icona del suo stile”.

Maurizio Marinella ha poi riconosciuto la scelta da parte di Berlusconi di cravatte sobrie a corredo del tradizionale completo blu scuro: “Mi diceva che vestito in quel modo non sbagliava mai negli incontri pubblici in momenti diversi della giornata a cui partecipava. Insieme alla sua segretaria Marinella facevamo la scelta delle cravatte e dei cofanetti”, e aggiunge: “A tutte le persone che lavoravano con lui riusciva a trasmettere un senso di famiglia”.