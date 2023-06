La programmazione Mediaset di oggi

Oggi, martedì 13 giugno, Mediaset continua a ricordare Silvio Berlusconi con la seguente programmazione.

Il palinsesto dedicato Su Canale 5, dalle ore 8:40, è in onda “Mattino Cinque News – Speciale” che prosegue in edizione straordinaria fino alle ore 13. A seguire, l’edizione quotidiana del Tg5 che si allunga con uno speciale in onda fino alle ore 18:20 (i programmi sono inoltre in simulcast su Retequattro e TgCom24 e senza interruzioni pubblicitarie). Su Retequattro, Tg4 è in onda con un’edizione speciale dalle ore 18:20 alle ore 20. In prima serata, dalle ore 20.30, la linea torna al Tg5 con un nuovo speciale condotto da Cesara Buonamici. Previste le altre normali edizioni dei tg Mediaset durante la giornata.

L’omaggio di Mediaset “Grazie Silvio” accanto al logo del gruppo, in sovrimpressione su tutte le reti. Anche così Mediaset saluta Berlusconi, mentre manda in onda una programmazione speciale. Sulla Torre Mediaset, la grande struttura con i ripetitori che si innalza sugli studi televisivi di Cologno Monzese, si alternano intanto da stamattina due scritte: ‘Ciao Papa” e ‘Grazie Silvio’. Le scritte hanno sostituito momentaneamente il logo Mediaset e sono visibili anche dalle tangenziali.