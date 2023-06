Jennifer Lopez e Ben Affleck innamoratissimi alla prima di “The Flash”

Altro che crisi, Jennifer Lopez e Ben Affleck sono più innamorati che mai. Sul red carpet della prima del film “The Flash” a Los Angeles la coppia è apparsa affiatata tra baci e coccole. Scacciando così, almeno per il momento, le voci di una separazione dopo le liti immortalate per strada e le parole della pop star e attrice che lo ha apostrofato come “pesante”.

Continua dunque la luna di miele tra Jennifer Lopez e Ben Affleck, che recentemente hanno finalmente comprato una mega villa da 34 milioni di dollari a Beverly Hills dopo un anno di ricerche. La star 53enne ha accompagnato il marito 50enne alla premiere del suo nuovo film, “The Flash”, all’Ovation Hollywood di Los Angeles.

Ben Affleck torna ad essere Batman Ben Affleck torna infatti a vestire i passi di Batman in un cameo nella pellicola di Andy Muschietti in uscita nelle sale. A “Hollywood Reporter”, l’attore ha raccontato per quanto tempo lo vedremo sullo schermo e ha confessato perché ha deciso di abbandonare il ruolo in passato: “L’esperienza di Justice League, il fatto che quelle storie sono diventate per me un po’ ripetitive e meno interessanti. Sì, ho finalmente capito come interpretare quel personaggio (Batman, ndr) e l’ho fatto in The Flash. Per i cinque minuti in cui sono lì, è davvero fantastico. In gran parte si tratta solo del tono. Devi capire qual è la tua versione di quella persona? Chi è la persona che si adatta a quello che puoi fare? Ho cercato di calarmi in un tipo di Batman. E comunque, mi piacciono molte delle cose che abbiamo fatto, soprattutto il primo, Batman v Superman”.