Estate, tutto gira e la tv propone nuovi palinsesti

(di Tiziano Rapanà) Non si può banalizzare tutto. C’è un limite, mi dico. Ma quando si arriva a ridimensionare la potenza malinconica di Bruno Martino in mille e mille rievocazioni da karaoke e allora lì, sì!, c’è da arrabbiarsi. Perché l’estate è anche questo, oltre agli ingegnosi stratagemmi per trovare refrigerio dai malanni del consueto, che soffoca. Eppoi luglio è sempre Luglio, ossia mille modi per canticchiare male un altro classico di Riccardo Del Turco. Tuteliamo i classici dal triste cantato di turisti annoiati che mangiano la puccia alle otto del mattino, nel centro storico di Lecce. Li guardo come se fossero una specie protetta da tutelare: dalle loro smanie di curiosità sul Barocco, dai menu turistici e dall’inevitabile avvento del colesterolo cattivo. Voi lo immaginate come un temibile uomo delle nevi ma il furbacchione si traveste nella maniera più carnascialesca come re di un possibile veglione: è la golosità che non ammette il freno a mano, la pizza più seducente, il cornetto ultra ripieno. Per ripigliarvi non basteranno tante invocazioni alla Madonna di Montevergine, dovete mettervi a dieta inevitabilmente. La luna illusoria dell’estate che accende e spegne gli amori e ne alimenta la vacuità piacerà ai finti romantici, a coloro che devono raggiungere l’obiettivo di basso lignaggio. Non donano mai un fiore per il gusto di farlo, c’è sempre dell’altro. L’estate è la triste ricorrenza di chi ha subìto per gran parte dell’anno e spera di riposarsi per una ventina di giorni. Poi scoprirà l’inganno e vedrà negli occhi la silhouette del turista, che è tutta un mestiere con i suoi riti e le indeprecabili positure. In estate tutto sembra spegnersi ma la televisione resta accesa. I palinsesti Rai e Mediaset offrono tante alternative di intrattenimento per i propri telespettatori. Mercoledì è tornata, su Canale 5, la serie tv New Amsterdam al suo ultimo atto. A fine mese dovrebbe ritornare l’happening musicale a puntate, Battiti Live su Italia 1, con Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri. Il 26 giugno si aprirà il sipario sulla nuova stagione del reality Temptation Island (Canale 5) con il mitico Filippo Bisciglia. Tempo di countdown anche per il palinsesto estivo della Rai. Lunedì sarà tempo, sulla prima rete, del debutto dell’inedito trio Timperi–Autieri–Marzullo alle prese con la conduzione di UnoMattina Estate. Nel pomeriggio arriverà Estate in diretta con Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini per poi seguire con il gradito ritorno di Reazione a catena (e non ho mai capito se l’omaggio a Mario Bava sia voluto o meno) con Marco Liorni. C’è interesse attorno alle Storie di donne al bivio, programma tutto al femminile, di e con Monica Setta che andrà in onda – prossimamente – nella seconda serata di Rai 2. Stasera Rai 1 proporrà una nuova serie tv tedesca Sophie Cross – Verità nascoste, che ha riscosso consensi nella sua madre patria. Le cose girano anche d’estate. Gli ombrelloni infilzati come spade sulla spiaggia non fermano lo scorrere della vita. A me non importa: amo la montagna.

