Blackpink, Jennie lascia il concerto per problemi di salute

Lo scorso 11 giugno le Blackpink – girl group sudcoreano formatosi a Seul nel 2016 – si sono esibite a Melbourne, in Australia.

Tuttavia una delle componenti della band, Jennie Kim, ha dovuto abbandonare il palco a metà concerto per motivi di salute. Aveva già saltato il soundcheck all’inizio della giornata e la sua collega, Rosé, aveva detto ai fan che non si sentiva bene e che stava risparmiando le energie per il live.

Però a metà dello show Jennie ha dovuto abbandonare le colleghe. Più tardi, quella sera, la YG Entertainment (agenzia che si occupa delle Blackpink e che organizza il tour) ha rilasciato una dichiarazione riguardante le condizioni della cantante: “Ciao a tutti, siamo della YG Entertainment. Siamo spiacenti di informarvi che durante lo spettacolo Blackpink World Tour [Born Pink] in Melbourne l’11 giugno, il membro Jennie non è stato in grado di completare il concerto a causa di un deterioramento della salute. Vorremmo estendere le nostre più sincere scuse a tutti i fan che hanno mostrato il loro supporto per le Blackpink e a coloro che hanno partecipato all’evento. Si prega di comprendere questa situazione”.

In queste ore arrivano aggiornamenti circa lo stato di salute dell’artista. “Jennie delle Blackpink si sta riprendendo dopo aver lasciato il concerto”, si legge sull’edizione statunitense del magazine Rolling Stone.

Sabato 10 giugno, la sera prima del concerto in cui Jennie ha dovuto abbandonare il palco, le Blackpink si erano esibite con tutti e quattro i membri della propria formazione. Quella del 10 giugno è stata la loro prima serata alla Rod Laver Arena di Melbourne. I loro prossimi spettacoli sono previsti per il 16 e 17 giugno a Sydney alla Qudos Bank Arena.

“Jennie ha espresso la sua forte determinazione a portare avanti la performance fino alla fine. Tuttavia, seguendo i consigli medici in loco, abbiamo immediatamente adottato misure per garantire che riceva ampio riposo e stabilità”, si legge in una dichiarazione di YG Entertainment.

La dichiarazione ufficiale di YG Entertainment riporta quanto segue: “Jennie ha espresso i suoi rimpianti per non essere riuscita a stare con i fan fino alla fine e assicura che si riprenderà il prima possibile”.

Nel 2020, dopo la fine dell’ultimo tour mondiale delle Blackpink, Jennie si era ammalata. “Mi sono ammalata, sia mentalmente che fisicamente”, ha confidato a Rolling Stone l’anno scorso. “Questo non è qualcosa che voglio condividere in modo troppo dettagliato con i fan. Si preoccupano, quindi voglio essere vaga. Ma per tre anni dopo il debutto, abbiamo lavorato senza sosta senza riposarci. Sai, eravamo giovani, poco più che ventenni. I nostri sistemi di sonno si stavano guastando; non stavamo mangiando correttamente. Non mi stavo idratando. ‘Lo abbiamo fatto per tre o quattro anni, quindi abbiamo iniziato il nostro tour. Siamo stati in tour per un anno e mezzo. Per un anno e mezzo non ho avuto una casa”, ha spiegato la cantante.

In vista del tour mondiale di Born Pink, quello attuale, Jennie ha fatto del suo meglio per prepararsi allo sforzo a cui sarebbe inevitabilmente andata incontro.

“Penso che sia davvero importante essere sani. Basta conoscere la mia debolezza, a cosa sono allergica, cosa non dovrei mettere nel mio corpo “, ha aggiunto Jennie parlando con Rolling Stone. “Lo apprezzo e sto approfondendo, quindi sono più forte di prima. Ho incontrato molte persone in questo settore e ho parlato di salute mentale. Per me, finora, quando sto bene nel mio corpo, mi sento più felice e più sana”, ha aggiunto Jennie.