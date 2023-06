Addio a Treat Williams, l’attore è morto in un tragico incidente in moto

Addio a Treat Williams. L’attore di “Hair” e “Everwood”, è morto lunedì 12 giugno a 71 anni in un incidente motociclistico nel Vermont. In quasi 50 anni di carriera ha interpretato oltre 120 ruoli sia al cinema sia in televisione. La star, candidata a un Golden Globe, è deceduta in ospedale in seguito ad uno scontro frontale con un’auto sulla Route 30 della Long Trail Auto vicino a Dorset. Era sposato con l’attrice Pam Van Sant con cui ha avuto due figli, Gille ed Ellie.

L’incidente

Stando alle dichiarazioni della polizia del Vermont un SUV Honda stava svoltando a sinistra in un parcheggio quando si è scontrato con la motocicletta di Williams una Honda VT700c del 1986, nella città di Dorset. “Williams non è stato in grado di evitare una collisione ed è stato sbalzato dalla sua moto. Ha riportato ferite gravi ed è stato trasportato in aereo all’Albany Medical Center di Albany, New York, dove è stato dichiarato morto”, si legge nella dichiarazione ufficiale. L’attore indossava un casco, ha detto la polizia e il conducente del SUV ha riportato ferite lievi ma non è stato ricoverato in ospedale e per il momento nemmeno arrestato, anche se le indagini sull’incidente sono in corso.



Williams si trovava nella sua casa da un milione di dollari nel Vermont poche ore prima della tragedia e si stava godendo il fine settimana a falciare il prato della sua tenuta, come mostrano gli scatti da lui stesso postati sui social: “Falciatura oggi. Vorrei poter imbottigliare il profumo (…) “Ecco cosa fa un vero Vermonter”.

Il suo agente Barry McPhersonl ha confermato a People la morte dell’attore dicendo: “Sono devastato. Era un uomo meraviglioso. Aveva così tanto talento. Era un grande attore. I cineasti lo adoravano. È stato il cuore di Hollywood dalla fine degli anni 70. Era davvero orgoglioso della sua prestazione quest’anno. È stato così felice del lavoro che gli ho trovato. Ha avuto una carriera equilibrata”.

La famiglia di Williams ha così comunicato la morte dell’attore: “È con grande tristezza che segnaliamo che il nostro amato Treat Williams è morto questa notte nel Dorset, nel Vermont, dopo un fatale incidente in moto. Come potete immaginare, siamo scioccati e molto addolorati in questo momento. Treat era pieno di amore per la sua famiglia, per la sua vita e per il suo mestiere, ed era davvero al top in tutto ciò. (…) Siamo oltremodo devastati e vi chiediamo di rispettare la nostra privacy mentre affrontiamo il nostro dolore. A tutti i suoi fan, sappiate che Treat vi ha apprezzato e continuate a tenerlo nei vostri cuori e nelle vostre preghiere.’

Nato nel Connecticut Williams ha fatto il suo debutto cinematografico nel 1975 nel ruolo di un agente di polizia nel film “Deadly Hero” e ha continuato ad apparire in più di 120 ruoli televisivi e cinematografici, tra cui quelli in film e serie tv di grande successo come “L’aquila è atterrata”, “Il principe del City” e “C’era una volta in America” e “L’ora della violenza 2” (1998), “In fondo al cuore” (1999), con Michelle Pfeiffer, e “Miss F.B.I. – Infiltrata speciale” (2005), con Sandra Bullock nel ruolo di protagonista.

Nel 1979 ha interpretato il ruolo dell’hippie George Berger nel film “Hair”, basato sul musical di Broadway,grazie al quale ha ricevuto la sua prima nomination ai Golden Globe come New Star of the Year – e due anni dopo, ha ottenuto la sua seconda nomination per la sua recitazione in “Prince of The City”.

Nel 1979 ha anche interpretato il Dr. Andrew Brown in “Everwood” una serie tv molto celebre andata in onda negli anni Duemila, ricevendo due nomination ai SAG Award e poi in “1941 – Allarme a Hollywood” di Steven Spielberg.

Williams ha anche lavorato per alcuni spettacoli di Broadway, come “Grease” e “Pirati di Penzance”. Nel 2001 ha cantato nel musical “Follies” e ha vinto il Drama League Award.