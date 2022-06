Squid Game 2 ha avuto il via libera da Netflix: tutto ciò che sappiamo

Hwang Donk-hyuk, ideatore e regista di Squid Game, ha annunciato ufficialmente che ci sarà la seconda stagione della serie tv sudcoreana, che ha superato diversi record da quando è stata trasmessa su Netflix. Le puntate sono visibili anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick

Squid Game tornerà ufficialmente con una seconda stagione. Una notizia che entusiasmerà senz’altro i fan della serie tv sudcoreana, che ha battuto record su record e, inevitabilmente, non poteva chiudersi dopo appena nove puntate. L’annuncio ufficiale è arrivato da Hwang Donk-hyuk, ideatore e regista di Squid Game, attraverso una lettera pubblicata sui propri canali social.

ALCUNE ANTICIPAZIONI DELLA SECONDA STAGIONE DI SQUID GAME

In tale lettera, il regista ha svelato anche alcune anticipazioni. Innanzitutto, egli ha voluto ringraziare i fan che hanno visto Squid Game portandola, in soli 12 giorni, a raggiungere la cifra record di 142 milioni di account coinvolti, con addirittura 1,65 miliardi di ore di visualizzazione. Hwang Donk-hyuk ha dichiarato che ci sarà ancora il protagonista Seong Gi-hun, il vincitore dell’ultima edizione degli Squid Game interpretato da Lee Jung-jae. Non mancherà uno degli antagonisti principali, cioè Front Man, l’uomo mascherato a capo dell’organizzazione del cruento spettacolo. Molto probabile anche la presenza dell’uomo in giacca e cravatta con i ddjaki, un gioco coreano che serve come espediente per reclutare le persone e invitarle allo Squid Game. Vi ricordate, invece, della bambola-robot che spara ai partecipanti al primo gioco “Un, due, tre stella”?. Ecco, nella seconda stagione Hwang Donk-hyuk ha rivelato che ci sarà Cheoul-su, il “fidanzato” di tale bambola. Per quanto concerne, invece, la possibile data di rilasciato di Squid Game 2, al momento sembra che l’attesa sarà più lunga del previsto. Infatti, il regista ha più volte affermato di aver scritto solo una piccola bozza dei nuovi episodi. L’obiettivo è trasmettere Squid Game 2 tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024: da capire, però, se si riuscirà a perseguire questo intento.

LA TRAMA DI SQUID GAME

La serie tv è incentrata sullo Squid Game che, tradotto, significa “Gioco del calamaro”, molto popolare tra i bambini sudcoreani. In questo caso, però, lo Squid Game è un vero e proprio evento composto da 6 giochi per bambini ai quali partecipano 456 persone che tentano di aggiudicarsi un ricchissimo montepremi. Le persone vengono reclutate soprattutto tra gente oberata di debiti o reduce da un’esistenza infelice e fallimentare, motivo per il quale sono spinti a partecipare. Il problema, però, è che chiunque perda le sfide alle quali deve sottoporsi viene letteralmente “eliminato”, perdendo realmente la propria vita. Nel corso delle puntate, si scoprirà che dietro gli Squid Game c’è un’organizzazione criminale, che accoglie miliardari in giro per tutto il mondo pronti a scommettere sull’esito delle diverse gare, completamente disinteressati alle vite dei partecipanti.