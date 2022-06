Mika, è uscito il video del nuovo singolo Yo Yo

La canzone è stata presentata da Mika sul palco della 66° edizione dell’Eurovision Song Contest

Yo Yo è il titolo del nuovo singolo di uno degli artisti più amati e popolari della scena discografica internazionale. Nelle scorse ore Mika, classe 1983, ha pubblicato il videoclip del brano riscuotendo immediatamente grandi consensi tanto da contare già più di 100.000 visualizzazioni su YouTube.

MIKA, IL VIDEOCLIP DI YO YO SU YOUTUBE

A maggio Mika ha presentato la sessantaseiesima edizione dell’Eurovision Song Contest al fianco di Laura Pausini e Alessandro Cattelan. Nel corso della serata conclusiva, l’artista ha regalato al pubblico un medley, tra le canzoni proposte anche il nuovo singolo.

Poco fa Mika ha distribuito il video del brano candidato a tormentone dei prossimi mesi. Il filmato ha immediatamente ottenuto commenti positivi da parte dei fan.

Nel corso degli anni Mika si è affermato come uno dei cantanti più originali e di talento del panorama musicale.

Tra i suoi album più famosi Life in Cartoon Motion, trainato dal successo straordinario di Grace Kelly. Per quanto riguarda le canzoni, spiccano Love Today, Happy Ending, Rain e Popular Song con Ariana Grande.