Film stasera in TV da non perdere lunedì 13 giugno 2022

La guida ai film che andranno in onda stasera, lunedì 13 giugno, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

FILM DI ANIMAZIONE DA VEDERE STASERA IN TV

Sing 2 – Sempre più forte, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Sequel del famoso e fortunato musical animato della Illumination.

FILM DRAMMATICO DA VEDERE STASERA IN TV

Wolfman, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Benicio Del Toro, Anthony Hopkins ed Emily Blunt nel remake del film sull’uomo lupo.

Alfredino – Una storia italiana, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Serie TV Sky Original sulla vicenda di Alfredino Rampi, con Anna Foglietta nel ruolo della madre.

FILM COMMEDIA DA VEDERE STASERA IN TV

Sei mai stata sulla Luna?, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Raoul Bova è un affascinante contadino che una proprietaria di una masseria vorrebbe sfrattare.

Funeral Party, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Commedia corale nella quale un funerale di un patriarca inglese si trasforma in un teatro di follie varie.

Il capo perfetto, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Javier Bardem in una dark comedy. Il padrone di un’azienda si dimostra disposto a tutto pur di vincere un importante premio.

FILM DI AZIONE DA VEDERE STASERA IN TV

John Wick, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Il film che ha rilanciato la carriera di Keanu Reeves. A un ex sicario ammazzano il cane: si vendicherà in modo sanguinolento.

Above Suspicion, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Jack Huston ed Emilia Clarke in un thriller d’azione. Un agente dell’FBI in missione in Kenya inizia una pericolosa relazione con un’informatrice.

FILM DI AVVENTURA DA VEDERE STASERA IN TV

La lettera di fuoco, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Un ragazzo supera mille difficoltà per cercare di salvare il padre imprigionato dall’Inquisizione.

FILM BIOGRAFICO DA VEDERE STASERA IN TV

The imitation game, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Benedict Cumberbatch interpreta Alan Turing in questo film biografico.

I PROGRAMMI IN CHIARO

Porta a Porta, ore 21:25 su Rai 1

Bruno Vespa accoglie tanti ospiti nella nota trasmissione televisiva.

The rookie, ore 21:20 su Rai 2

Serie tv con Nathan Fillion, che interpreta un uomo con il sogno di diventare un poliziotto a Los Angeles.

Report, ore 21:00 su Rai 3

Programma di approfondimento e inchieste giornalistiche su temi scottanti condotto da Sigfrido Ranucci.

Quarta Repubblica, ore 21:20 su Rete 4

Programma televisivo che si occupa di trattare, con ospiti e approfondimenti, i principali temi della politica.

L’Isola dei Famosi, ore 21:20 su Canale 5

Ilary Blasi conduce l’ennesima edizione del format che porta dei vip a vivere su un’isola deserta.

Chicago P.D., ore 21:20 su Italia 1

Nuova stagione della serie tv che segue le vite di alcuni poliziotti di Chicago.

Yellowstone, ore 21:15 su La7

Kevin Costner, Wes Bennett, Danny Huston e Kelly Reilly in una serie tv neo western.

Francia-Croazia, ore 21:00 su TV8

Gara della fase a gironi della UEFA Nations League tra i francesi e i croati.

Il potere dei soldi, ore 21:25 su Nove

Gary Oldman e Harrison Ford in un thriller. Un magnate vuole frodare una compagnia di telecomunicazioni e ricatta un giovane per farlo.