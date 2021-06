Rete 4, stasera andrà in onda “Inconceivable”

Stasera, in prima serata su Retequattro, va in onda “Inconceivable” thriller diretto da Jonathan Baker con Nicholas Cage e Faye Dunaway.

Katie, una giovane e misteriosa donna, si trasferisce insieme alla figlia in una nuova città per sfuggire al proprio passato, stringendo rapidamente amicizia con Angela Morgan, una madre desiderosa da tempo di allargare la propria famiglia. Mentre le loro vite si intrecciano, Angela e suo marito Brian invitano Katie a vivere nella loro casa per lavorare come baby sitter. Col tempo, però, l’amicizia nascente tra le due donne si trasforma in pericolosa ossessione a causa dell’attaccamento morboso di Katie alla figlia dei Morgan.