Italia 1, stasera andrà in onda “Un’estate al mare” con Enzo Salvi

Stasera, in prima serata su Italia 1, appuntamento con “Un’estate al mare”, la commedia diretta da Carlo Vanzina. Sette storie ambientate nelle località marittime più famose d’Italia, da Forte dei Marmi a Capri, passando per Ischia e Porto Rotondo. Tra le vicende narrate, quella di Nicola, tornato in Italia dopo essere emigrato in Svezia in seguito al tradimento della moglie; di una coppia di fedifraghi rimasta chiusa in ascensore dopo un pomeriggio passato a letto insieme e quella di un antiquario che si finge gay per arredare la villa di un miliardario americano.

Il titolo e la trama dell’episodio “Il giovedì”, interpretato da Enzo Salvi fanno riferimento al film “Il giovedì” di Dino Risi. Questo episodio è stato considerato il migliore del film e l’interpretazione di Salvi è stata lodata dalla critica. Maurizio Mattioli ė il co-protagonista dell’episodio: insieme sono stati protagonisti di uno sketch, molto amato dal popolo del web.