Al via Il sesso degli angeli di Pieraccioni con la Ferilli

Iniziano lunedì 14 giugno, a Roma le riprese di IL SESSO DEGLI ANGELI, il nuovo film di Leonardo Pieraccioni prodotto da Levante con Rai Cinema. Il film vede come protagonisti principali: Leonardo Pieraccioni, Sabrina Ferilli, Marcello Fonte. Fanno parte del cast anche Gabriela Giovanardi, Eva Moore, Maitè Yanes, Valentina Pegorer, Giulia Perulli e Massimo Ceccherini.

La sceneggiatura scritta da Leonardo Pieraccioni e Filippo Bologna racconta la storia di Don Simone (Pieraccioni), un prete di frontiera, con una chiesetta sempre in difficoltà e mai frequentata dai ragazzi che preferiscono piuttosto lo stare insieme dei social.

Finalmente Don Simone riceve una fantastica notizia: un eccentrico zio gli ha lasciato in eredità un’avviatissima attività in Svizzera che potrà risollevare le sorti economiche del suo oratorio sempre deserto! Ma arrivato a Lugano il nostro prete scopre di aver ereditato… un bordello! Don Simone darà ragione allo sgangherato zio che ha sempre dubitato della sua fede, oppure qualcuno dall’alto gli darà le risposte giuste per togliergli ogni dubbio? IL SESSO DEGLI ANGELI sarà girato per quattro settimane a Roma, tre settimane a Firenze e una settimana in Svizzera. Le riprese termineranno il 5 agosto.

Il film uscirà nelle sale cinematografiche il prossimo anno con 01 Distribution.

