Vasco e Valentino, la cena dei «signori Rossi» che vanno sempre al massimo

Il rocker e il motociclista si sono incontrati a Riccione dopo il lockdown (presente anche Francesca Sofia Novello, fidanzata del campione). E la loro amicizia è una bellissima storia

Non solo lo stesso cognome ma anche l’iniziale del nome. Vasco Rossi e Valentino Rossi, uniti dal «caso» ma anche dall’essere entrambi numeri 1 nel proprio settore. E ora eccoli insieme apparecchiati allo stesso tavolo, in una serie di foto immediatamente diventate virali sui social. Il rocker e il motociclista si sono ritrovati a Riccione per una cena tra amici post quarantena. Presente anche Francesca Sofia Novello, fidanzata del 41enne e gli amici di sempre.

I signori Rossi, due leggende, dopo aver fatto la storia «sono ancora qua». Vasco è stato costretto a rimandare a causa della pandemia il tour di quest’estate ma sta per raccontarsi – il 1 luglio – in una lunga intervista su Rai Uno registrata proprio sulla riviera romagnola. E il campione di MotoGp, anche lui reduce dallo stop forzato, tornerà in pista a fine mese a Jerez. Sempre «al massimo».

I due sono diventati amici negli anni: «Valentino è un fuoriclasse, un grandissimo campione, il migliore in assoluto. È intelligente, onesto, vero e sincero. Ha classe, talento, coraggio da vendere ed è una bellissima persona», ha rivelato il Blasco in una recente intervista. In onore del rocker di Zocca, invece, Vale ha scritto un post nel 2014: «Vasco è uno dei miei idoli. Tra gli italiani, è l’unica, vera rockstar. È riuscito a far ballare, cantare, innamorare, tre generazioni».

La passione per il rocker, 68 anni, l’ha ereditata dal padre: «Lui è anche più famoso di me, e la gente lo insegue più di quanto non faccia con me, io e Vasco abbiamo modi di vivere e di pensare che sono molti simili. Almeno per certe cose», ha aggiunto Vale, rivelando altri dettagli del loro rapporto: «Io e Vasco ci vediamo regolarmente: non c’è un appuntamento fisso, ma abbiamo stabilito che ogni tanto dobbiamo vederci. E lo facciamo in incognito.Vado a trovarlo a Bologna, nel suo studio di registrazione che è diventato anche il suo rifugio». Da idolo ad amico.

