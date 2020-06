Temptation Island 2020: due coppie vip al reality, ecco chi potrebbero essere le celebrità che hanno accettato la sfida

Il rshow, stando agli ultimi rumor, avrà un’unica edizione con famosi e non insieme

Le registrazioni del programma dovrebbero partire il prossimo 20 giugno in Sardegna

Temptation Island 2020 prende forma. Il reality firmato dalla Fascino di Maria De Filippi prenderà il via il prossimo 7 luglio su Canale 5, le registrazioni dovrebbero partire già dal 20 giugno in Sardegna. Stando agli ultimi rumor in questo particolare anno, forse a causa della pandemia, avrà un’unica edizione con concorrenti famosi e non insieme, tutti pronti a mettere alla prova il loro amore. Alla conduzione, confermatissimo, Filippo Bisciglia. Tra i vip che avrebbero accettato di rischiare sembra certa la presenza di due super coppie: quella formata da Antonella Elia e Pietro Delle Piane e quella formata da Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso.

Sarà un’edizione inedita quella di Temptation Island 2020. Se tutto fosse come spiffera Blogo la presenza di Alessia Marcuzzi, al timone di Temptation Island Vip, salterebbe: eppure la conduttrice non molto tempo fa aveva dato per certo il suo ritorno a capo dello show. Al momento le indiscrezioni viaggiano veloci ma rimangono tali: l’ufficialità ci sarà tra non molto. Quel che pare certo, però, è il sì di Antonella Elia, vulcanica ex naufraga dell’Isola dei Famosi e solo pochi mesi fa agguerrita e chiacchierata concorrente del GF Vip. La bionda ora con il fidanzato, pure lui al centro dei gossip, avrebbe accettato la sfida.

Anche Manila Nazzaro, Miss Italia 1999, conduttrice radiofonica e televisiva, sarebbe pronta a partire per la Sardegna con il suo nuovo compagno, Lorenzo Amoruso, ex calciatore, con cui vive un amore intenso. Hanno detto di no, invece, Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia. In arrivo potrebbe esserci un colpaccio, però: potrebbero approdare a Temptation Island 2020 Gemma Galgani e Nicola Vivarelli, il 26enne che pare pronto a tutto pur di conquistare la 70enne, in barba alla differenza d’età.

Gossip.it