Canale 5, domani torna “Melaverde” con Edoardo Raspelli

Fino a fine agosto Edoardo Raspelli torna a tener compagnia agli spettatori di Melaverde, il popolare domenicale di Canale 5, ideato da Giacomo Tiraboschi. Il “cronista della gastronomia” si alternerà una settimana sì ed una no con Ellen Hidding alle 11.30 ma invece sarà al fianco della conduttrice olandese tutte le domeniche dalle 11.50 alle 13. Domenica alle 11.30 Edoardo Raspelli ci porterà di nuovo a Paspardo, media Valle Camonica, provincia di Brescia, per farci conoscere i custodi della montagna. Stiamo parlando di persone che hanno dedicato la loro vita alla montagna e che giorno dopo giorno proteggono, curano e valorizzano il patrimonio e la storia in alta quota. Sindaci che organizzano e gestiscono il territorio, i diversi problemi e le esigenze dei propri cittadini, malgari che ogni anno portano gli animali nei pascoli presidiando e tutelando così questa terra e la sua sicurezza, giovani che scelgono di restare e inventarsi nuove attività dando futuro alla montagna e poi loro, forse il simbolo per eccellenza, gli Alpini che oltre ad aver donato la vita alla montagna continuano ancora oggi a presidiare e salvaguardare le cime di tutto il paese. Alle 11.50 poi, Edoardo Raspelli con Melaverde ci porterà di nuovo in Piemonte dove scopriremo un’eccellenza di questa regione. Stiamo parlando della carne di razza piemontese, preparata in svariate cotture, ma così buona da esprimere tutto il suo gusto così com’è, cruda o “ciapa là” come si dice in queste zone. Il suo segreto sono le persone che ci stanno dietro, la loro voglia di fare e la volontà di proseguire e migliorare ciò che hanno ereditato. Per secoli questa carne ha rappresentato la prima fonte di sostentamento per migliaia di famiglie contadine della zona che col passare degli anni si sono riunite in cooperative e consorzi con il costante obiettivo di unire le forze, migliorarne gli allevamenti, la qualità e far conoscere a tutti l’oro rosso piemontese. C’è voluto un po’ di tempo, ma il loro più grande successo è arrivato oggi con la bandiera europea ad indicazione